2019-01-03T18:42:00+03:00
Звезды

"Мадонна, ты же не Ким Кардашьян!"Фанаты певицы не понимают, зачем она вставила импланты в ягодицы

На свежем видео, где звезда поет с сыном, все заметили ее сильно увеличенный тыл
Ольга АНТОНОВА
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Cудя по всему, Мадонна вставила себе импланты.Cудя по всему, Мадонна вставила себе импланты.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Никто точно не считал, но за всю свою жизнь Мадонна сделала приблизительно 20 пластических операций. Убирались родинки на лице и ребра, увеличивалась грудь, губы и глаза, изменялась форма лица и голени, но вот одной из самых красивых частей женского тела - ягодиц хирурги не касались.

Мадонна - адепт здорового образа жизни и предпочитала делать "крепкий тыл" в спортзале. Но то ли делать со временем сложнее, то ли просто захотелось новых перемен, связанных с телом, но поп-дива, скорей всего, все-таки решилась на увеличение ягодиц. Причем, это применила не скромную липоскульптура, а судя по всему, сразу вставила импланты. По крайней мере, к такому выводу пришли ее поклонники, когда увидели свежее фото 60-летней звезды, которая на днях спела с сыном Дэвидом в одном из нью-йорских баров.

Правда, нашлись и те, кто предположил, что это скорей всего добрый старый пушап, который певица надела под джинсы, чтобы было эффектнее. Как будто Мадонна, поющая в баре сама по себе слабое зрелище?!

Но надо отметить, что не понравился "обновленный кумир" почти всем. "Мэдж, ты же самая свободная женщина на свете, зачем эти штучки?", "Мадонна, ты же не Ким Кардашьян, и поешь лучше!", "Выглядит как будто силиконовая кукла", " А по-моему, она огонь! В 60 лет и так жечь!", - написали поклонники под видео в интернете.

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