64-летняя модель, которая решила, что стареть не обязательно, похвасталась безупречной фигурой в купальнике

Про супермодель Кристин Бринкли шутят, что она продала душу дьяволу в обмен на вечную красоту. Потому что поверить в то, что в 64 года можно ТАК хорошо выглядеть только благодаря спорту и здоровому образу жизни невозможно. Однако, супермодель, которая украшала собой обложки глянца в далекие 70-е отмечает на все эти комментарии своей фирменной голливудской улыбкой.

Кристин активно ведет инстаграм,где наряду с красавцами -внуками делится и фрагментами своей жизни. Так, Новый год "модель, которая решила, что стареть не обязательно", как называет ее западные СМИ, встретила на берегу океана в белом бикини вместе с супругом, детьми и внуками. Бабушка запечатлелась с бутылкой шампанского в руках, продемонстрировав при этом и безупречную фигуру, и длинные спортивные ноги. Поклонники в комментариях восхищаются, это же сколько нужно заниматься спортом и собой чтобы так хорошо выглядить? Но Кристин тут бы ответила, что это комплексный подход к сохранению своей красоты. Собственно, она и ответила, написав пару лет назад книгу. Вот ее основные постулаты.

1. Вегетарианство

christiebrinkley To have a Happy Healthy New Year we need a happy healthy planet . Let s work together this year towards that goal! Ok off to exercise! #vegetarian #aspiringvegan #mozarella stands in the way!

Кристи — убежденная вегетарианка: она не ест мясо с 13 лет. Именно это она считает главным секретом своей идеальной фигуры. Впрочем, модель не отказывает себе во вкусностях — например, она обожает итальянскую пасту и ест макароны килограммами. Так же Бринкли без ума от морепродуктов. «Жизнь слишком коротка, чтобы отказывать себе в устрицах и шампанском», - считает она.

Обычный рацион модели выглядит так:

- На завтрак ем овсянку или йогурт c ягодами и фруктами. На обед, как правило, салат с фасолью и орехами. Ужин — овощи. И никакого сахара! Если я хочу чего-то сладкого, то буду пить холодную кокосовую воду или есть банановые чипсы.

2. Никакого ботокса на лице

- Я пробовала ботокс, и это было катастрофой, - сокрушается Кристи, - все вокруг говорили мне: попробуй, это здорово, кожа расслабится, и морщины исчезнут. «Окей», - подумала я и вколола его. В результате мое лицо совершенно перестало двигаться — я даже не могла пошевелить бровями. С тех пор - никакого ботокса на лице.

Вместе с тем модель признает, что единственное место на ее теле, где ботокс работает — это шея. А вот от других процедур она не отказывается: мезотерапия - ее главное оружие. Раз в месяц модель делает специальные процедуры по уходу за лицом. Кроме того, она - сторонница пластических операций. Но только в меру.

christiebrinkley An Evening of Birthday Shots

3. Много спорта каждый день

Ежедневно красавица занимается на тренажере, качая пресс и руки.

- Я стараюсь делать до 100 отжиманий в течение дня, утром 30 отжиманий перед душем, и 70 — вечером, - говорит она.

Кроме того, Кристи ежедневно занимается йогой, пилатесом. Утренняя пробежка - тоже святое. Чем больше ткани организма будут обогащаться кислородом, тем свежее выглядит лицо, - утверждает Кристин. И глядя на нее, тяжело с этим не согласиться.

christiebrinkley Hey Everybody Come on Down to Pier 17 to Shop for a Great cause! Today Friday till 5:00 tickets are $25.00 at the Door and the money will help fund The Ovarian Cancer Research Fund @ocrfa #ovariancancer #research and #cure #shopping @instylemagazine #ocrfa hair by @adammaclay

4. Уместный макияж

В зрелом возрасте мейкап должен быть не ярким и не бросающимся в глаза. Естественность прежде всего. Особое внимание Кристи уделяет бровям: с возрастом они редеют. Поэтому она подрисовывает их карандашом.