Поступление в вуз: на что ориентироваться абитуриенту-2019

В какие университеты стоит поступать? Есть ли смысл идти на платное? Остались ли частные вузы, где учиться не нужно, зато можно получить солидную корочку? В самом конце прошлого года Высшая школа экономики и Яндекс завершили мониторинг итогов приемной кампании в российские вузы в 2018 году. Исследование, выполненное при участии Минобрнауки России и Рособрнадзора, впервые включало филиалы и негосударственные вузы.

По сути мы, наконец, получили полную картину поступления в высшие учебные заведения. Абитуриенты-2019 могут оценить свои шансы оказаться среди первокурсников, разобраться какие образовательные программы наиболее востребованы, после каких есть шанс получить неплохую работу.

Прокомментировать результаты исследования я попросил ректора НИУ Высшая школа экономики Ярослава Кузьминова.

- Ярослав Иванович, по данным мониторинга, все больше студентов учатся за деньги – свои и родителей. В 2018 году почти 39 процентов ребят поступили на коммерческие отделения госвузов или на платные программы в вузы негосударственные. Получается, что высшее образование у нас постепенно становится платным, а, значит, менее доступным для не очень состоятельных граждан?

- Если говорить о доступности высшего образования, то она определяется не количеством платных студентов, а числом бюджетных мест. И здесь никаких ухудшений нет. В законе есть норма – не меньше 800 бюджетных мест на 10 тысяч человек соответствующего возраста. И она строго соблюдается.

Почти 25 процентов ребят, решивших учиться на платных отделениях, - школьные отличники

В целом доля платного высшего образования не увеличивается. Зато меняется его структура. И меняется позитивно.

Почти 90 процентов тех, кто поступал на заочных и вечерних отделениях, платили за учебу. Теперь доля таких студентов снижается за счет того, что спрос перемещается от самых дешевых программ, дающих «облегченное» высшее образование, к очным. Понятно, что они дают более фундаментальное и глубокое образование.

Напомню, что наш мониторинг затрагивает только очное образование. Так вот - доля платных студентов-очников выросла за 8 лет с 25% до почти 40%. Это отражает постепенное «обучение» людей правильному поведению на рынке высшего образования. Они понимают, что выгоднее инвестировать больше усилий и денег в свое обучение или обучение своих детей, чем сэкономить и потом получать низкую зарплату. «Премия за образование» у выпускников очных отделений значительно выше, чем у заочников. Зарплаты тех, кто учился очно и получил хорошее образование, в полтора-два раза выше, чем у тех, кто получал образование заочно.

Сколько студентов платят за свое обучение

- Платный прием на экономические и гуманитарные направления не первый год многократно превышает бюджетный. То есть люди что-то такое знают, раз готовы платить. Но при этом власти постоянно твердят о том, что экономические и некоторые гуманитарные специальности не востребованы на рынке труда. Но эти уговоры не срабатывают…

- За последние 5-7 лет наша экономика не только выдержала западные санкции – несмотря на скромные цифры роста, она начала развивать самые разные отрасли, переходить от модели «качаем нефть, а остальное все покупаем» к более сбалансированной. На рынке труда сегодня востребованы абсолютно любые специальности. Но нужны люди с серьезными умениями, а не обладатели диплома с надписью. И неважно, какая это надпись – «экономист» или «инженер».

На каких направлениях подготовки больше всего платников

У неизменной популярности высшего образования в сфере экономических и гуманитарных наук есть важная причина. Сейчас буквально за пять лет возникают новые профессии, а привычные пропадают. Люди видят, что рынок труда нестабилен. Социально-экономическое и гуманитарное образование дает более широкие перспективы, оно более гибкое, чем узко специализированное инженерное или сельскохозяйственное образование.

Стоит ли поступать в филиалы госуниверситетов и в негосударственные вузы?

- Можно ли говорить, что филиалы вузов - те, которые сохранились после зачисток Рособрнадзора - подтянули уровень преподавания до уровня головных университетов?

- Да, разрыв в среднем всего 5 баллов. И часть этого разрыва – это не качество образования, а «эффект столицы». Особенно выделяются крупные филиалы ведущих столичных вузов. Они сопоставимые по своим возможностям с головными вузами своего региона. Это отличная новость с точки зрения географической доступности качественного образования. Сейчас можно поступить в местный филиал ведущего вуза и получить качественное образование, вполне сравнимое с тем, которое бы студент получал, если бы учился не в филиале, а в самом столичном вузе.

Средний балл зачисленных в филиалы и негосударственные вузы всего на 5 отличается от балла поступивших в госвузы

- В прошлом году средний бал поступивших на бюджетные отделения ведущих вузов снова вырос. Насколько объективны эти данные? Не говорят ли они лишь о том, что уровень заданий на ЕГЭ снизился?

- Данные совершенно объективны. В этом году мы дополнительно проверили их через общероссийскую базу Рособрнадзора. Уровень ЕГЭ не падает. Я знаю только один широкомасштабный срыв в 2013 году. Он был связан с массовым сливом заданий через интернет до экзамена. Тогда, действительно, был «скачок» проходного балла, а в следующем году – резкое снижение. Многие абитуриенты-2014 тогда не попали в вузы, в которые могли бы поступить. Просто не подали в них документы, испугавшись завышенного проходного прошлого года.

Похоже, что в Москве в этом году средних балл поступивших на бюджет будет около 79

При этом, действительно, постепенно уровень сдачи ЕГЭ растет. Бывают падения по отдельным предметам, но в среднем на 0,5-1 балл он каждый год поднимается. Причины две, и обе позитивные.

Во-первых, растет качество школьного образования – начинает сказываться повышение зарплаты учителей. Это подтверждается ростом показателей России в международных измерениях качества школьного образования – TIMMS и PISA.

Во-вторых, школы и учащиеся постепенно овладевают техникой сдачи ЕГЭ. Вспомните, что в первые годы, когда ЕГЭ ввели, был массовый стон, что школа не умеет к нему готовить. Потом была волна «пособий по сдаче ЕГЭ», которые чуть ли не вытеснили с магазинных полок собственно учебники.

Средний балл поступивших на платные отделения растет каждый год

- Интересные результаты первого мониторинга негосударственных вузов… Средних балл ЕГЭ поступивших в них вполне сравним со средним баллом вполне солидных государственных вузов. То есть частные вузы предоставляют уровень образования, сравнимый с уровнем государственных вузов?

- Усредненные характеристики здесь не работают. Можно уверенно утверждать, что есть ряд негосударственных вузов, в которых обеспечивается качество не хуже среднего по государственным вузам. В целом лучшая часть этого сектора заслуживает большей поддержки. Хорошие негосударственные вузы более чувствительны к запросам студентов и их семей, быстрее внедряют инновации.

Самые сильные негосударственные вузы. Московских в списке не так много.

И есть большое количество государственных вузов, в которых качество приема (а значит, и репутация) – на уровне самых слабых негосударственных. В группе вузов, принявших на платное обучение больше половины троечников, - 127 головных государственных вузов и всего 35 негосударственных.

А 57 госвузов приняли на бюджет больше половины троечников! Негосударственных вузов, отличившихся таким образом, всего два.

Нужны ли нам технари-троечники?

- В среднем уровень поступающих на технические, инженерные специальности довольно низкий. Это, по-видимому, связано с увеличением в последние годы количества бюджетных мест на эти специальности. Понятно, что стране нужны инженеры и конструкторы. Но помогут ли стране в этом деле слабые специалисты?

- Почему-то чиновники, ответственные за образование, решили, что они могут внести вклад в развитие экономики, просто увеличивая контрольные цифры подготовки инженеров за бюджетные деньги. Между тем спрос на инженеров определяется тем, как быстро развиваются предприятия реального сектора экономики, как они внедряют новые технологии. Здесь Россия пока что находится в группе отстающих. Доля предприятий с технологическими инновациями у нас ниже 10%. В Германии – 50%. Даже в восточноевропейских странах 20-25%.

17,3 % зачисленных на бюджетные места - троечники

Результат – в большинстве реальный, платежеспособный спрос на инженеров ниже их выпуска в несколько раз. Предлагаемые зарплаты – невысокие, часто ниже, чем у квалифицированных рабочих.

Бюджетные места заняты троечниками, а платные – абитуриентами с рекордно низкими показателями по баллам ЕГЭ для поступления. Это характерно для таких направлений, как «Сельское и рыбное хозяйство», «Транспортные средства».

Политика «примем побольше инженеров и технологов», ориентировавшаяся на увеличение бюджетных мест по актуальным для экономики страны специальностям без оглядки на качество приема (а во многих случаях и на платежеспособный спрос предприятий соответствующих отраслей), не могла привести – и не привела – к положительным результатам. Если студенты видят, что рабочие места есть в лучшем случае для каждого второго-третьего из них, что зарплата, на которую их готовы приглашать предприятия, – низкая, они слабо заинтересованы в учебе. И это, в свою очередь, демотивирует даже лучших из них.

Как выйти из заколдованного круга? Прежде всего, отказаться от зачисления заведомо слабых абитуриентов. Для будущих инженеров должен быть порог 60 (а лучше 65) баллов по математике и физике. Именно такие пороги ввели сегодня наши лучшие инженерные школы – Физтех, МИФИ, Питерский и Томский политехи, Бауманка, Горный, МИСИС. Их выпускники не имеют проблем ни с трудоустройством, ни с заработком.

Второе необходимое условие – нам нужно самым серьезным образом укрепить научную и проектную части технических вузов. Готовить инженеров для будущего, а не для прошлого.

Самые сильные вузы страны (по мнению абитуриентов)

- Но стране же нужны специалисты в сельском хозяйстве, в рыбной промышленности, хорошие транспортники. Что делать?

- Не снижать требования ни в коем случае. Стране нужны специалисты, но сильные профессионалы. Может быть, вернуть подготовительные отделения, чтобы подтягивать слабых выпускников школ. Может быть, ввести специальные программы прикладного бакалавриата на базе лучших колледжей. И, конечно, создавать примеры высокого качества подготовки, чтобы вернуть в эту сферу культуру современных стандартов высшего образования. Характерно, что, по данным мониторинга, даже результаты приемной компании ведущих аграрных и пищевых университетов, вузов транспорта и легкой промышленности заметно ниже 70 баллов.

Парадокс в том, что все перечисленные отрасли устойчиво растут и вроде бы должны требовать современных специалистов. Надо формировать новых «чемпионов» с опорой на самые передовые технологии, которые только удастся найти в мире.

В каких регионах учатся самые сильные студенты

Поступил не туда

- Есть очень серьезная проблема – даже сильные выпускники технических вузов не всегда после окончания вуза могут найти достойную их образования работу. Вообще, можно ли проследить взаимосвязь полученной специальности и успешной работы молодого специалиста? Ведь далеко не все поступившие на бакалавриат через 4 года устраиваются по специальности. Нужно ли переживать родителям, если ребенок, получив диплом, например, медиакоммуникатора идет дальше учиться на психолога или социолога?

- Увы, время уверенного выбора специальности на всю жизнь в 18 лет для большинства уходит. Это не чья-то злая воля или огрехи управления. Просто так меняются экономический и технологический уклады. Поэтому, переживать из-за смены профессиональной траектории обучения не стоит. Это нормально. Наоборот, магистратура по другому направлению расширяет кругозор, повышает спрос на человека. Я бы сказал, что сегодня нормальным является любая карьера – и последовательная, не выходящая за рамки первоначально выбранной специальности, и «расширяющая компетенции» - физик+биолог, юрист+психолог.

Неудачно, если вы совсем отбрасываете освоенное. 5-10 процентов студентов просто понимают, что специальность, на которую он в свое время поступил, не его. Но такое было во все времена.

СОВЕТ ОТ РЕКТОРА

Как оценить свои шансы на поступление?

- Что бы вы посоветовали абитуриентам-2019? Есть ли какие-то особые секреты приемной компании этого года?

- Нет, в 2019 году изменений ни в правилах приема, ни в наборе ЕГЭ не произойдет. Так что можно ориентироваться на результаты 2018 года.

Как использовать мониторинг для оценки своих шансов? В первую очередь, не забывайте, что он составлен на основе среднего балла, а не проходного. Проходной (минимальный балл с которым был зачислен последний по рейтингу абитуриент) сильно колеблется год от года. Мы даже перестали его публиковать, чтобы не дезориентировать школьников. Чтобы оценить свои шансы, вычтите 10 из среднего балла зачисленных в 2018 году на выбранное направление подготовки. Если результат выше, то у вас большие шансы попасть в желаемый вуз и факультет.

Если вы хотите поступить ведущий вуз на направление подготовки, где мало бюджетных мест, а показатель качества приема выше 95 – велика вероятность, что все места окажутся заняты победителями и призерами олимпиад. Участвуйте в олимпиадах школьников – их, кроме всем известных Всероссийской, Ломоносова и Высшей пробы, еще десятки.

Обычная тема для споров родителей абитуриентов – идти ли на бюджет вуза, куда не очень хочется, или на платное в вуз мечты. В 2019 году абитуриенты снова получат возможность брать образовательные кредиты Сбербанка. Берите смело – весь срок обучения вы платите только проценты, а кредит отдаете в течение 10 лет после окончания. И это гораздо менее обременительный платеж, чем ипотека. Посмотрите, есть ли у университета, куда вы собираетесь поступать, программы поддержки платных студентов (скидки за хорошее обучение), какая доля платников переводится на бюджетное обучение.