Битва ног: Волочкова и Бузова столкнулись на мальдивском пляже

На Мальдивы балерина Анастасия Волочкова летает уже не первый год, поскольку, по словам артистки, там уединённо, можно спокойно загорать, как душе угодно.

Однако, прогуливаясь по окрестностям острова, где расположена вилла, где остановилась знаменитая балерина, Анастасия внезапно встретила ведущую проекта «Дом-2», новоиспечённую певицу Ольгу Бузову и ее сестру Анну. Судя по фото, дамы были рады встрече.

Бузова к тому моменту ещё не успела надеть бикини и загореть, поэтому позировала в мини-шортах, подчеркивающих длину ног. А Анастасия Волочкова была в своём знаменитом микро-бикини ярко-розового цвета, гордо демонстрируя не только стройные ножки, но и идеальный загар.

Бузова к тому моменту ещё не успела надеть бикини и загореть, поэтому позировала в мини-шортахФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Я уже похожа на «мальдивскую шоколадку». Как бы не старались комментаторы в Инстаграме, грязь ко мне не прилипает. Прилипает только загар, - отметила в разговоре с «КП» Анастасия Волочкова.

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