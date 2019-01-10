Роспотребнадзор хочет запретить школьникам приносить еду с собой

Новые правила школьного и детсадовского питания разработаны Роспотребнадзором и выложены для обсуждения на портале нормативно-правовых актов. Документ пока не принят, идет так называемая общественная экспертиза, то есть обсуждение.

Что предлагает Роспотребнадзор? В документе досконально описано, как должны быть организованы детские столовые и буфеты. Самые интересные пункты касаются школьников:

- при обеденном зале столовой должны быть умывальные раковины с горячей и холодной водой из расчета 1 кран на 20 посадочных мест. Вытирать руки можно только одноразовыми (не многоразовыми!) полотенцами или электрополотенцами;

- запрещено использовать посуду с поврежденной эмалью, пластмассовую, и а также столовые приборы из алюминия;

- в салаты разрешено добавлять любые сухофрукты и орехи, кроме арахиса (он опасен для детей с аллергией). Его же запрещено продавать в вейдинговых автоматах на территории учебных заведений. Можно - соки, нектары, стерилизованное молоко в упаковке до 200 мл, питьевую негазированную воду в емкостях до 500 мл., орехи (кроме арахиса) и сухофрукты в упаковках до 50 гр.;

- в буфете соки, напитки, питьевую воду можно раздавать только в упакованном виде - 500 мл. Продавать на разлив запрещается;

- один из самых чувствительных пунктов дословно звучит так: “Не допускается использовать для организации питания детей принесенные из дома продукты и блюда” (см. ниже комментарий);

- для приема пищи должно выделяться не менее 20 минут - правило сейчас нарушается практически повсеместно;

- нельзя использовать для приготовления блюд позеленевший картофель;

- особые жесткие требования к процессу мойки очищенных овощей: в проточной питьевой воде не менее 5 минут небольшими партиями с использованием дуршлагов, сеток. А помидоры, огурцы, перцы, листовые овощи и зелень моют буквально в трех водах: в проточной, затем в 3% растворе уксусной кислоты или 10% растворе поваренной соли (10 минут, причем “методом полного погружения”), и потом еще раз в проточной.

- уксус требуется заменить на лимонную кислоту, а сметану и майонез в салатах - запретить. Единственная допустимая заправка - растительное масло (по всей видимости, любое, так как не уточняется, какое именно);

- бутерброды и порционные масло, сыр, колбасу необходимо хранить в холодильнике или охлаждаемой витрине не более часа;

- персоналу можно работать только в одноразовых перчатках. Выходить на улицу или в туалет в санитарной одежде строго запрещено. Как и принимать пищу на рабочем месте и там же оставлять личные лекарства и мобильные телефоны;

- детей старше 12 лет можно привлекать к дежурствам по столовой - но только для того, чтобы накрывать на столы. К приготовлению пищи, чистке овощей, раздаче готовой еды, нарезке хлеба, мытью посуды, уборке помещений детей привлекать категорически запрещено.

В документе досконально описано, как должны быть организованы детские столовые и буфетыФото: Олег ЗОЛОТО

КОММЕНТАРИЙ РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

- Тотальный запрет продуктов из дома недопустим, - заявила в эфире радио “КП” глава «Национального родительского комитета по поддержке семьи и развитию социальных инициатив», многодетная мать Ирина ВОЛЫНЕЦ. - Дети приносят с собой еду по разным причинам. Во-первых, есть аллергики, которым нельзя есть то, что дают в школе, у них строгая диета и особый режим. Есть дети, которым школьная еда не нравится, - если они не возьмут еду с собой, они останутся голодными. Представляете, какой это вред детскому организму? А если ребенок остается еще и на продленку? Бывает, что родители не могут себе позволить платить за школьное питание, но они могут что-то давать детям с собой. Такие школьники тоже останутся голодными?

Ясно, что мясо и молочные продукты должны храниться в холодильнике. Но есть фрукты, какие-то снэки, хлебцы, шоколад, печенье. Я не вижу никаких препятствий к тому, чтобы дети могли все это употреблять в школе.

Также непонятно, как будут поступать с теми, кто приносит с собой еду? Отнимать или заносить в какие-то списки, работать с родителями? Не хотелось бы, чтобы из-за этого дети со страхом шли в школу. Они все равно будут приносить свою любимую еду и есть ее тайком - там, где их не видят учителя и администрация.