2019-01-10T15:51:35+03:00
Авто

Затоплен Тушинский тоннель: Движение на Волоколамском шоссе закрыто, объезжать рекомендовано по Ленинградке

Но движение по Ленинградскому шоссе уже затруднено из-за автомобильного затора. Рассказываем, как быть водителям из-за затопления Тушинского тоннеля [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Сейчас последствия ЧП пытаются ликвидировать экстренные службыСейчас последствия ЧП пытаются ликвидировать экстренные службыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Из-за прорыва дамбы в четверг, 10 января был затоплен Тушинский тоннель. Поток воды и грязи мгновенно заполнил окрестные улицы. К частью, пешеходы и водители не пострадали. Сейчас последствия ЧП пытаются ликвидировать экстренные службы. Тем временем движение по оживленной городской магистрали Волоколамскому шоссе полностью закрыто.

- Перекрыто движение по Волоколамскому шоссе от Ленинградского шоссе в направлении Московской области, а также от МКАД в направлении центра, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Москве.

На канале имени Москвы прорвало дамбу.

Исключение делают только для жителей домов, которые примыкают к месту затопления.

- Сотрудниками ГИБДД оказывается содействие жителям для подъезда к своим домам. Им необходимо иметь при себе паспорт, - сообщили в ЦОДД столицы.

Остальным водителям рекомендовано в качестве альтернативного пути пользоваться Ленинградским шоссе. Это единственный способ объезда. С хлынувшим потоком транспорта эта улица не справляется.

Движение на Волоколамском шоссе закрыто. Фото: ЦОДД ‏

Движение на Волоколамском шоссе закрыто. Фото: ЦОДД ‏

- Скорость движения примерно 5-10 километров в час. Некоторые участки улицы вообще стоят, - рассказал «КП» автомобилист Дмитрий Трубников.

Ухудшение ситуации ожидается в вечернее время. Светофоры переведены на ручной режим работы.

- В режиме реального времени специалисты перенастраивают работу светофоров и с помощью ручного управления увеличивает фазы для загруженных направлений на северо-западе Москвы, - сообщили в ЦОДД Москвы.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, движение по Волоколамскому шоссе будет восстановлено утром в пятницу, 11 января.

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