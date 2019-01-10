Султан Махмуд II: каким на самом деле был правитель Османской империи — главный герой сериала «Султан моего сердца»

В новом сериале «Султан моего сердца» (Первый канал) действие разворачивается в Османской империи, в первой половине XIX века. Это годы правления Махмуда II.

История любви россиянки и султана, конечно, выдуманная. Но сам правитель очень заметная фигура в истории Турции.

Султан моего сердца .

1. Как стать султаном?

Власть в Османской империи редко безболезненно переходила от одного султана у другому. В 1807 году старший брат Махмуда Мустафа отстранил от власти своего дядю Селима III и сам стал султаном. Сторонники низложенного Селима попытались вернуть его к власти в 1808 году, но Мустафа IV убил дядю. Тогда заговорщики сделали султаном 23-х летнего Махмуда. Мустафа тоже был убит, когда очередные заговорщики пытались вернуть ему трон.

Английский портрет султана Махмуда II.

2. Была ли русская любовь?

Гарем Махмуда II можно назвать «типовым» для османских правителей. 18 жен и наложниц в общей сложности родили ему 19 сыновей (лишь двое из них дожили до совершеннолетия) и 20 дочерей (до взрослого возраста дожили лишь пять). Жен для султана искали по всей империи, особенно часто ими становились черкешенки и грузинки (одна из жен Махмуда - Ашубиджан-кадын, дочь Соломона II, последнего имеретинского царя). Русские и украинские девушки (знаменитая Роксолана, например) тоже могли стать возлюбленными султана, но в более ранние века. Бывало, что в гарем попадали европейские женщины, но все что связано с личной жизнью султанов тщательно скрывалось, так что легенд в этом вопросе больше, чем фактов. Например, о матери Махмуда говорили, что она француженка, и даже родственница Жозефины, жены Наполеона.

Но если бы в гарем попала подданная русского царя в XIX веке об этом точно было известно.

3. Враг России

При Махмуде II Турция дважды воевала с Россией. Война 1806-1812 досталась султану «в наследство». Турки убрали пророссийских правителей Молдавии и Валахии, так как оба княжества были в вассальной зависимости от султана. Войска Кутузова нанесли противнику поражение и по Бухарестскому мирному договору, в частности, Бессарабия стала частью Российской империи.

Война 1828-1829 годов стала следствием предыдущей. Турция не выполняла условия Бухарестского договора по отношению к Сербии, Молдавии и Валахии. Новый Андрианопольский мир давал автономию Сербии, Россия вводила войска в Молдавию и Валахию, турки признавали права России на Грузию и часть Армении. Именно во время этой войны отличился знаменитый бриг «Меркурий», победивший два линейных турецких корабля.

Кадр из сериала «Султан моего сердца».

4. Резня христиан

Османская империя при Махмуде II теряла территории. Народы сбрасывали турецкое иго, а европейские державы им в этом активно помогали. На восстания в Сербии и Греции турки отвечали террором и резней. В 1821 году султан объявил о смертельной опасности для трона. По всей стране начались выступления против христиан. Только в Стамбуле было убито 10 000 христиан, а патриарх Константинопольский Григорий V был повешен на воротах собственного дома.

5. Янычары

В Османской империи янычары были особой кастой. Сначала их ряды пополнялись за счет юношей из славян и греков (одного мальчика из 40 забирали в качестве живой дани). Позже в янычары стали брать детей этого же сословия. Это была могущественная партия, которая влияла на султана и его правительство. Махмуд II боролся с янычарами, он создал армию по европейскому образцу.

В 1826 году янычары поняли восстание в Стамбуле. Но верные султану войска одержали верх. В этом же году янычарский корпус был ликвидирован.

Махмуда называли турецким Петром Первым. Он первым из султанов вышел в люди в европейской одежде (в 1828 год на праздник Рамадан), привил эту моду своим чиновникам и офицерам. Его указы регламентировали покрой одежды и длину бород. В Турции открывались школы и высшие учебные заведения европейского образца.

6. Смерть султана

Махмуд II умер в 1839 году, оставив империю в шаге от развала. На протяжении многих лет султан вел войну против паши Египта Мухаммеда-Али. Формально Египет был частью Османской империи, но на деле являлся автономным, и даже враждебным государством. В 1839 году при Незибе новая турецкая армия была разбита египтянами, а османский флот переметнулся на сторону победителей. Махмуд умер после стресса от полученных новостей в возрасте 53 лет. Империю спасли заинтересованные в Турции европейские партнеры - Англия и Франция. Мавзолей Махмуда II считается одной из достопримечательностей Стамбула.

7. Али Эрсан Дуру

В сериале «Султан моего сердца» Махмуда II играет Али Эрсан Дуру. Актер родился в 1984 году и довольно популярен в Турции. Фильм основан на совершенно вымышленных событиях. По сюжету подданная Российской империи по имени Анна (Александра Никифорова) вынуждена стать преподавательницей детей султана. Естественно, все это ведет к драматическим любовным приключениям. В Турции фильм показали еще в прошлом году.