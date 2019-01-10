«Никто никого не наклонит» - Лукашенко развеял слухи об объединении с Россией

Слухи о том, что Россия ставит вопрос о выполнении Белоруссией договора о создании Союзного государства и более тесном объединении вплоть до введения единой валюты, начали ходить еще в декабре. Тогда Александр Лукашенко начал жаловаться на завышенные, по его мнению, цены на российский газ для Белоруссии. И намекал, что для соседней Смоленской области они вдвое ниже. В Москве, конечно, могли бы ответить, что Белоруссия все-таки пока не регион России, чтобы требовать внутрироссийских цен на газ. Они для Белоруссии и так в 3 раза (!) ниже, чем, например, для Украины, которая покупает наш газ через Европу (лишь бы не напрямую у москалей). Но вслух белорусского Батьку лишь успокаивали и обещали вопрос решить переговорами. Однако, на большие уступки Москва не шла.

И вот 10 января Александр Лукашенко собрал в Минске совещание по развитию страны в 2019 году и подходах к дальнейшей интеграции (в рамках Союзного государства с Россией). И попытался то ли расставить все точки над слухами, то ли просто успокоить своих чиновников.

- Слишком много сегодня идет разговоров об объединении двух государств, - не стал выбирать дипломатически-размытых выражений Лукашенко. - Много сейчас появилось вопросов в связи с церковью в Украине об автокефалии нашей церкви в Беларуси. Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем обществе.

Вспомнил белорусский Батька и о подписанном в свое время договоре о создании Союзного государства. По его мнению, в том, что многое в нем так и осталось невыполненным, виновата Москва. А теперь — уже и Минск не может на некоторые шаги по этому договору пойти.

- Мы должны были в свое время принять Конституционный акт, то есть Конституцию Союзного государства, и там все должно было быть прописано: и органы управления, и органы власти, и единая валюта, политика. Россия отказалась в свое время идти этим путем, - рассказал своим чиновникам Лукашенко. - Встает вопрос: что будем делать с союзным договором? Надо садиться за стол и смотреть, что мы вместе можем сегодня согласно договору решить, на что мы можем без всякого давления пойти.

По словам президента Белоруссии, объединению его страны с Россией препятствует мнение людей. И на этот шаг не готова пойти даже сама Москва.

- Мы все время, формируя этот союз, должны оглядываться на мнение наших людей. Поэтому по многим-многим причинам, вы сами понимаете, об объединении двух государств речи не идет, - объявил Лукашенко. - Нет такой возможности у России, учитывая последствия всего, на это пойти. Поэтому надо успокоиться и прекратить эти разговоры, что кто-то кого-то наклонил или наклоняет. Здесь никто никого не наклонит.

Напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в декабре, после того, как появились слухи об обсуждении на переговорах глав двух стран темы объединения, так же их развеял.

- Не обсуждалось, нет никаких разговоров, - ответил Песков на вопрос журналистов — затрагивался ли между Путиным и Лукашенко вопрос объединения стран. - Россия и Белоруссия — это союзные государства. Белоруссия — наш братский и близкий партнер, наш союзник с большой буквы.