2019-01-10T16:16:22+03:00
Общество

Милонов ответил на стих Шнура: «Я запишу рэп про этого гопника!»

Депутат Госдумы вызвал музыканта на батл в эфире радио «КП»
Роман ГОЛОВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Депутат Виталий Милонов.Депутат Виталий Милонов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

"Ответка" прилетела лидеру группировки «Ленинград» Сергею Шнурову. Тот обился на депутата Госдумы Виталия Милонова, который назвал творчество музыканта «пивной отрыжкой». Шнур написал про думца стишок в Instagram. Милонов эту рифмованную «нетленочку» не оценил, но пообещал размазать певца через рэп.

- Шнур ответил слабенько. Ну, судить его не будем. Парню далеко до великих поэтов. Наверно, он даже старался, - поделился с «КП» Милонов. - Мы с парнями-рэперами готовим ему ответ. Раскатаем гопника рэпом. Знаете, даже бесы веруют в Бога. И Шнуров знает, что он на стороне зла. Они со своим дружком Александром Невзоровым вероотступники. Они как сосуды наполненные гнилой жидкостью: желанием хайпа, наживы. Им важно заработать больше денег. Творчество Шнура — это выходки алкаша, который выпил пива, сидит на лавочке в тренеках с оттопыренными коленками и орет матерные частушки.

В итоге Виталий Милонов вызвал Шнура на «батл»

- Я вызываю Шнура в свою программу на Радио «Комсомольская правда». Обсудим с господином частушечником нюансы поэтической семантики допустимой в нашей стране. И того творчества, которое гнать надо к духовному отцу Невзорова, - сказал депутат.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Роман ГОЛОВАНОВ

 
Читайте также
В Италии предлагают легализовать выращивание и переработку марихуаны и других легких наркотиков на дому
Сенатор М5 Маттео Мантеро внес в Сенат законопроект, согласно доводам которого все, кто против легализации, автоматически считаются лоббистами интересов наркомафии
Новости 24
Инфляция в России по итогам 2018 года составила 4,3%
Порошенко уличили в незаконном присвоении Филарету звания Героя Украины
В Британии задержан водитель грузовика, пытавшийся провезти в страну 27 мигрантов
Визит лидера ХАМАС в Москву отложен на неопределенный срок
Россия передала Лаосу партию самолетов Як-130
Додон заявил, что санкции России против Украины повлияют на Молдавию
Причина затопления Тушинского тоннеля: власти Москвы рассказали, что могло привести к ЧП
Спецпосланник ООН по Йемену посетит Москву с официальным визитом
МИД РФ прорабатывает вопрос консультаций с США по ДРСМД
В Китае мужчина продал почку ради iPhone
Съемки четвертой части "Стартрека" отложены на неопределенный срок
Движение по Волоколамскому шоссе в Москве восстановят к пятнице
Турция не пойдет на навязываемые США условия по вопросу поставок С-400
В шахте лифта одного из домов Москвы обнаружены человеческие останки
Ученые: общение продлевает жизнь
В Госдуму внесен законопроект, налагающий вето на передачу Курил Японии
В России увеличился размер "возрастной" надбавки к пенсии
Кот британского искусствоведа испортил картину XVII века
Астрономы зафиксировали повторяющийся радиосигнал в космосе
Тоннель в столичном Тушино затопило из-за провала грунта
Fiat выплатит в США не менее $700 млн по искам "дизельного скандала"
Ким Чен Ын пригласил Си Цзиньпина в Пхеньян с ответным визитом
В ЦАР допускают размещение российской военной базы