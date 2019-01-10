Милонов ответил на стих Шнура: «Я запишу рэп про этого гопника!»

"Ответка" прилетела лидеру группировки «Ленинград» Сергею Шнурову. Тот обился на депутата Госдумы Виталия Милонова, который назвал творчество музыканта «пивной отрыжкой». Шнур написал про думца стишок в Instagram. Милонов эту рифмованную «нетленочку» не оценил, но пообещал размазать певца через рэп.

- Шнур ответил слабенько. Ну, судить его не будем. Парню далеко до великих поэтов. Наверно, он даже старался, - поделился с «КП» Милонов. - Мы с парнями-рэперами готовим ему ответ. Раскатаем гопника рэпом. Знаете, даже бесы веруют в Бога. И Шнуров знает, что он на стороне зла. Они со своим дружком Александром Невзоровым вероотступники. Они как сосуды наполненные гнилой жидкостью: желанием хайпа, наживы. Им важно заработать больше денег. Творчество Шнура — это выходки алкаша, который выпил пива, сидит на лавочке в тренеках с оттопыренными коленками и орет матерные частушки.

В итоге Виталий Милонов вызвал Шнура на «батл»

- Я вызываю Шнура в свою программу на Радио «Комсомольская правда». Обсудим с господином частушечником нюансы поэтической семантики допустимой в нашей стране. И того творчества, которое гнать надо к духовному отцу Невзорова, - сказал депутат.