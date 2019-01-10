Лукашенко пригрозил Москве «потерей единственного союзника на западе»

Налоговый маневр, вводимый в России, не дает покоя президенту Белоруссии. Из-за него Александр Лукашенко даже пригрозил Москве «потерей единственного союзника на западном направлении».

Что это за страшный налоговый маневр? Дело в том, что до сих пор Белоруссия получала из России нефть без экспортных пошлин, перерабатывала ее на своих заводах в бензин и дизтопливо и продавала за рубеж уже по рыночным ценам. В том числе, например, Украине. Фактически, это это было негласное субсидирование Москвой белорусской экономики. Но с этого года Россия решила отказаться от экспортных пошлин, постепенно переведя их в налоги на нефтяников внутри страны. В итоге Белоруссия может лишиться около $400 миллионов только в 2019 году. А за ближайшую пятилетку — до $10 миллиардов.

Естественно, Александру Лукашенко это сильно не понравилось. И он поручил белорусскому правительству искать замену российской нефти.

- Я уже давно ставил задачу, и нам надо ее решить: открыть альтернативную поставку нефти через прибалтийские порты. Если литовцы не согласны - с латышами договориться и закупать эту нефть, - сказал Лукашенко чиновникам 10 января на совещании в Минске. - Можно договориться так, что это будет наша общая нефть, которую мы переработаем.

По мнению Лукашенко, заработать дополнительные $400 миллионов (которых Минск может лишиться из-за налогового маневра России) для Белоруссии не проблема.

- По паритету покупательной способности, как сейчас принято считать, ВВП Беларуси - под $80 миллиардов, - подсчитал Лукашенко. - Что тут за проблема? Нет такой!

Впрочем, белорусский Батька, кажется, не оставляет надежд договориться с Россией об уступках и продолжении нефтяного субсидирования Минска Москвой. И тут в ход идет уже высказывание обид, переходящее практически в угрозы России лишиться в лице Белоруссии союзника.

- Поэтому не надо считать, что это катастрофа, - сказал Лукашенко белорусским чиновникам, хотя эти слова явно были адресованы Москве. - Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем.