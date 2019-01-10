«Ты животное, не человек, собака»: москвичке, оскорбляющей на видео своего ребенка, понадобилась скорая

Видеоролики, на которых жительница Кузьминок оскорбляет своего малолетнего сына, вызвали шквал негодования в Сети, а также интерес со стороны органов опеки, Следственного комитета и детского омбудсмена. Однако, как стало известно «Комсомолке», помощь медиков уже понадобилась самой матери семейства.

- Тварина, никак не нажрешься, скотина. В детский дом поедешь в понедельник. Тварина, ты животное, ты не человек. Падла, не нажрешься никак, скотина, - такими словами женщина на кадрах видео называет своего двухлетнего сына, который в этот момент ползает обнаженный в пустой ванне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/685734" frameborder="0"></iframe> «Ты животное, скотина»: 27-летняя мать сняла на видео издевательства над ребенком.

Пользователи соцсетей тут же окрестили семью проблемной, потребовали лишить мать-грубиянку родительских прав. Что на самом деле произошло с мамой мальчика Олесей? Нервный срыв? Или она действительно постоянно издевается над малышом?

Прославившаяся семья живет в Кузьминках — спальном районе на окраине Москвы. В одной из обшарпанных девятиэтажек. У Олеси есть муж — Сергей. Пара воспитывает двоих маленьких детей. На лестничной клетке стоит коляска.

Дверь в квартиру мне открывает молодой человек в очках. Это есть Сергей. Узнав, что я из газеты, буквально шарахается и отпихивает меня от двери.

- Всем все, что надо, я уже рассказал, - почти кричит он.

Но я даже ответить ничего не успела, как из лифта вышли врачи - и прямо в нужную мне квартиру.

- Скорую вызывали?

Сергей только кивнул и закрыл за медиками дверь.

Дожидаюсь, когда врачи выйдут.

- Что случилось? Ребенку плохо? - кинулась расспрашивать доктора.

Оказалось, помощь понадобилась Олесе.

- Женщина она полная, страдает диабетом. Насколько нам известно, ей стало плохо из-за всей этой истории с тем видео (кстати, в Сеть его выложила подруга Олеси - Ред.). Женщина просто перенервничала, и у нее случился обморок. Хотя семья у них в принципе нормальная, дети чистые и опрятные, - отметил один из медиков.

Соседи также не замечали ничего криминального в поведении супругов, а их дети всегда выглядели аккуратными и ухоженными.

- Семья как семья - обычная и ничем не примечательная. Мама гуляет с детьми возле подъезда. Никогда не замечала, чтобы кто-то из супругов пил. Дети на вид вполне здоровенькие, — заметила Анастасия, соседка супругов.

По словам Евгения Бунимовича, уполномоченного по правам ребенка Москвы, ситуация взята на контроль, в квартире, где проживает семья, уже проводятся проверки.

- Мать полностью осознает свою вину, однако утверждает, что это был разовый нервный срыв. Ситуация в семье действительно непростая, необходима профессиональная помощь, которая обязательно будет оказана, контроль со стороны социальных служб, психологов, - пояснил Бунимович.

В Следственном комитете Москвы заявили, что ситуация находится на контроле. При этом с семьей сейчас плотно работают органы опеки.

- Мы проводим проверку. Будут проверены условия проживания детей в семье, опрошены родственники и соседи. По результатам будет принято процессуальное решение. - сообщили в Следкоме.