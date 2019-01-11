Анджелина Джоли не позволила Брэду Питту прийти на день рождения дочери

Средняя дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Захара 8 января отметила 14-летие. День рождения девочка встречала без отца: Анджелина не позволила экс-супругу прийти на праздник. Джоли организовала для дочки веселую домашнюю вечеринку, на которую пригласила близких друзей и родственников. Но Брэд Питт приглашенияне получил. По словам источников из окружения актрисы, Анджелина все еще слишком зла на бывшего мужа и не желает его видеть.

- Отцу Захары придется поздравить ее с днем рождения в другое время. У Анджелины и Брэда все еще шаткие отношения. Она по прежнему испытывает сильную враждебность, а их адвокаты не достигли окончательного соглашения, - рассказал знакомый актрисы изданию Hollywood Life. - Пройдет некоторое время, прежде чем развод будет завершен. Тогда Анджелина сможет все забыть и будет достаточно уверенной в себе, чтобы приглашать бывшего мужа на семейные мероприятия и дни рождения.

Брэд рад видеться с детьми на любых условиях - даже под присмотром социальных служб.Фото: EAST NEWS

Недавнее Рождество Брэд Питт тоже отмечал не со всеми детьми. Актер пригласил отпрысков на праздник в свой особняк, но старшие сыновья не приняли его приглашения. 17-летний Мэддокс и 15-летний Пакс отказались приезжать к отцу. Мэддокс не общается с актером после ссоры в самолете два года назад. Пакс же охладел к отцу после того, как Джоли рассказала мальчику, что Брэд был против его усыновления. Поздравить отца с Рождеством пришли только младшие дети Питта - 14-летняя Захара, 12-летняя Шайло и 10-летние близнецы Вивьен и Нокс.

Дети приехали к Брэду в сопровождении социального работника, назначенного судом. Соцработник присутствовал на протяжении всей их встречи с отцом и остался ночевать в доме Питта в гостевой комнате. По словам окружения артиста, Брэд счастлив проводить время с детьми даже на таких ограниченных условиях, главное для него – не потерять возможности видеться с ними.

Развод голливудской пары длится уже два года, и лишь недавно Питт получил возможность проводить время с детьми. В начале декабря прессе стало известно, что 55-летний Брэд Питт и 43-летняя Анджелина Джоли подписали соглашение об опеке. Дети теперь могут навещать отца гораздо чаще и даже оставаться у него ночевать, правда, под присмотром социального работника.

От развода Джоли и Питта пострадали все члены семьи – начиная с детей и заканчивая бабушкой и дедушкой.79-летняя мать Брэда Джейн Питт считает, что Анджелина Джоли разрушила жизнь ее сына.

- Джейн никогда не простит Анджелине то, что пережила ее семья. Особенно то, что она почти не видела внуков во время бракоразводного процесса, — рассказал инсайдер порталу Radaronline.com.

Мать актера Джейн Питт считает, что Анджелина Джоли разрушила жизнь ее сына.Фото: EAST NEWS

Кроме того, Джейн Питт не может простить Анджелине то, что она манипулировала чувствами Брэда и была с ним слишком жестока. Похоже, Джейн всегда недолюбливала свою необычную невестку. А во время тяжелого развода сына неприязнь превратилась в настоящую ненависть.

Когда закончится развод Джоли и Питта (напомним, он длится с сентября 2016 года), пока неизвестно. Кроме разногласий по поводу опеки (которые теперь улажены), развод затягивает еще и финансовый вопрос. Экс-супруги никак не могут поделить совместное имущество, так как они не заключили брачный контракт, когда сыграли свадьбу в 2014 году. На кону 400-миллионное состояние, и его Джоли и Питту еще предстоит разделить.