Блин с бортиком

Хотя блюдо, говорят, немецкое. Но ставшее популярным в Америке в начале прошлого века.

Но нам сейчас недосуг со всеми этими деталями разбираться, мы просто возьмем да и приготовим этот невероятно красивый блин.

Берем 2 яйца. Считается, что они непременно должны быть комнатной температуры - так лучше взбиваются и смешиваются с остальными ингредиентами. А именно: тремя столовыми ложками сахара, чайной ложкой ванильного экстракта, молоком (полстакана) и мукой (тоже полстакана). Еще очень желательно добавить столовую ложку размягченного сливочного масла и щепотку соли. Все это в блендер и - поехали. Несколько секунд пошумели - соскребаем ложкой со стенок комочки муки, которые так и норовят там образоваться. Еще раз взбили и оставили смесь в блендере минут на 10 - 15.

За это время прогреваем духовку до 200 градусов. Потом ставим туда чугунную сковороду - пусть как следует накалится. Осторожно вынимаем ее из духовки и щедро смазываем сливочным маслом - его должно быть много, оно должно красиво пениться. И вот в эту красоту мы выливаем смесь из блендера. Делаем ловкое вращательное движение, чтобы смесь растеклась равномерно. И возвращаем сковороду обратно в духовку минут на 20.

Можно, конечно, поставить таймер и забыть на это время про нашу голландскую детку, но я, честно говоря, обычно не могу оторваться от происходящего в духовке. Сначала все идет нормально. Потом вдруг по стенкам сковороды начинает ползти вверх запекающееся тесто. Образуются довольно высокие бортики - и все это без вашего участия. Завораживающее зрелище, надо сказать.

В конце мы имеем примерно то, что вы видите на картинке. В этот кратер можно положить ягод и посыпать их сахарной пудрой. Хотите привести детей в полный восторг - добавьте еще и мороженого.

Дети ликуют, женщины роняют слезу умиления и с благодарностью поглядывают в вашу сторону. Всегда бы так...