«Богиня Луны» огляделась, «Нефритовый заяц» проснулся, а «Сорочий мост» протянулся до Земли

Национальное космическое управление Китая (CNSA) обнародовало завораживающий панорамный снимок с поверхности нашего естественного спутника. В «кадр» попало все, что находится вокруг и рядом с космическим аппаратом «Чанъэ-4», который 3 января 2019 года совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны — той, которая не видна с Земли.

Круговая панорама: фото с борта космического аппарата «Чанъэ-4».

Круговая панорама в развернутом виде.

Попал в кадр и китайский луноход «Юйту-2» - «Нефритовой заяц -2». Он спал семь суток. Пережидал на Луне ночь и темень, а теперь ожил под солнечными лучами и изготовился к работе. На снимке видны следы, который оставил луноход, съезжая с посадочного модуля. Пожалуй, можно не сомневаться: они - и луноход и модуль - и в самом деле на Луне.

Панорама крупным планом.

«Чанъэ-4» ведет исследования про программе «Чанъэ», названной так в честь китайской богини Луны. Передает снимки через спутник-ретранслятор «Цюэцяо» - «Сорочий мост», который находится на орбите Луны. «Мост» — расположен так, что с него открывается вид и на ее обратную сторону и на Землю одновременно.

Схематический обзор миссии «Чанъэ-4».

«Юйту-2» уже второй китайский луноход. Первый «Юйту» был доставлен на Луну - на видимую ее сторону - в декабре 2013 года. Проехал несколько десятков метров и сломался. Китайские специалисты рассчитывают, что второй «Нефритовый заяц» проработает дольше.

«Юйту-2», попавший на панораму.

«Юйту-2» - не велик: весит 140 килограммов. В длину он примерно 1,5 метра, в ширину метр, в высоту чуть больше метра. Луноход оснащен двумя солнечными батареями, панорамными камерами, георадаром, инфракрасными датчиками и блоком анализаторов.

Первый снимок китайской миссии с обратной стороны Луны.

КСТАТИ

На китайских снимках Луна не того цвета, что была у американцев

Первый китайский луноход "Юйту" стал вторым аппаратом, совершившим мягкую посадку на Луну после того, как в августе 1976 года на Землю улетела советская автоматическая станция "Луна-24", взяв образцы лунного грунта.

В декабре 2013 года успешно прилунившийся "Нефритовый заяц" передал снимки с места прибытия. А они возродили утихнувшие было споры о том, какого цвета Луна? На китайских фото — в том числе и на нынешних, переданных сразу с места прилунения «Чанъэ-4» - она коричневая. На панораме — серебристая. Почти как на небе. Примерно в то м же цвете Луна предстает и на многочисленных снимках, сделанных американскими астронавтами непосредственно на поверхности нашего естественного спутника. На солнце эта поверхность либо белая, либо серовато-серебристая. А в тени — темная. Местами даже черная. Кто-то кого-то обманывает? Подробно о том, какого же цвета Луна на самом деле, читайте Первое загадочное открытие китайского лунохода: Луна не того цвета, что была у американцев