«Я похожа на вкусную сдобную булочку»: Анита Цой набрала вес и не хочет больше худеть

Анита Цой столько знает о многочисленных способов оставаться в форме и не толстеть, что, пожалуй, сама уже может выступить экспертом в вопросах похудения. Ведь больше 20 лет назад певица, осознав, что перестала быть интересной мужу как женщина, взялась за себя и в короткий срок привела себя в форму. Звезда скинула около 20 кг и долгие годы удерживала этот вес. Но какими усилиями?! Ежедневные тренировки, жесткие диеты, подсчет калорий. Однако, кажется, эта многолетняя борьба с лишними кг сильно утомила певицу и она вдруг впервые за долгое время позволила себе расслабиться. На новогодние каникулы 47-летняя артистка улетела на Мальдивы, откуда вскоре опубликовала фото в купальнике. И тут же сравнила себя с аппетитной булочкой.

«Со временем моя фигура приобретает пышненькие формы. Может быть, раньше я бы переживала, но не сейчас. Наоборот, я разглядела в себе нечто прекрасное: округлившиеся, аппетитные формы, мягкие линии, манящие своей женственностью линии... — рассказывает Анита. — Я похожа на сдобную, вкусную булочку. Так и съела бы сама себя. Вы не находите, что мои формы мне идут? По моему, что естественно, то не безобразно. Ну, зачем всем нам под одну гребёнку?»

Такая смелость восхитила поклонников звезды. Они согласились с тем, что приравнивать все фигуры к одному стандарту скучно. А Анита большая молодец, что принимает себя любой.

Напомним, недавно звезда удивила своих поклонников новостью о том, что 18 лет выращивала на спине личинку австралийской мухи.

- Мы с мужем летали на три дня в Австралию. Меня кто-то укусил в шейную зону на спине, недалеко от позвоночника. Думала, почешу и все пройдет, - рассказала Анита Цой. - В Москве через некоторое время я почувствовала на спине пузырик. Потом с врачами выяснили, что это меня укусила муха, которая откладывает свои личинки в холках у животных. Личинки там вырастают, вылупляются и появляются на свет новые мухи.

Врачи сказали, что сразу удалить это невозможно, нужно чтоб личинка… прижилась и подросла. И лишь когда она достигнет определенных размеров, ее можно будет безопасно извлечь из тела звезды. Причем выращивать ее придется несколько лет.

Лишь в этом году, спустя 18 лет, Аните провели долгожданную операцию по удалению. За это время личинка вросла в ее спину и затвердела до состояния камня.

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По словам Аниты, у нее с супругом слишком разные графики. Сергей Цой уже в семь утра уезжает на работу. Она же может до пяти ночи репетировать в студии или сочинять новые песни. Если им нужно встретиться, муж обычно звонит и приглашает ее в свой дом. Супруга Анита не ревнует и не подозревает, так охранники ежедневно сообщают ей, когда он возвращается домой. (подробности)