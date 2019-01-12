«Адвокат» фюрера как зеркало российской либеральной интеллигенции

Известный российский писатель Дмитрий Быков, нареченный при рождении Дмитрием Львовичем Зильбертрудом, для многих давно уже является интеллектуальным лицом российской либеральной оппозиции. И происхождение, и начитанность, и образованность – все при нем. И отрицать это было бы смешно. Как и то обстоятельство, что он частенько попадает в скандалы (или же сам устраивает их), связанные не только с его публичными высказываниями, но и с тем, что государство, похоже, выписало ему самую настоящую индульгенцию от ответственности, что бы он ни говорил.

Под занавес года минувшего в Санкт-Петербурге на мероприятии «Дилетантские чтения» Дмитрий Львович выступил так, что все его предыдущие «подвиги» меркнут по сравнению с этим. Мало того, что он назвал Великую Отечественную войну «российской гражданской войной сороковых годов», мало того, что пообещал сотворить биографию изменника, перешедшего на сторону нацистов, генерала-предателя Андрея Власова после обещанной Быковым «новой перестройки: «Первая книга, которая выйдет в серии ЖЗЛ в результате новой перестройки, будет биография генерала Власова. Это так. И я сделаю всё возможное, чтобы написать эту книгу». Он поделился своим крайне своеобразным взглядом на фигуру и политику Гитлера и его роль в истории, в первую очередь, истории России, который, наверное, можно назвать торжеством той самой «власовщины» как идеологии. Цитата длинная, но она того стоит, уж потерпите.

- К сожалению, российская гражданская война сороковых годов включала в себя практически массовое истребление евреев. И те, кто собирался жить в свободной России, освобождённой гитлеровцами, вынужден был согласиться с тем, что на подконтрольной гитлеровцам территории полностью истребляли евреев. Такой ценой покупать российское счастье, я думаю, никто не был готов. И это ещё одна роковая кривизна российской истории, - с четкостью, исключающей альтернативную артикуляцию или двойное толкование смыслов, заявил Быков. - Понимаете, я абсолютно уверен, что Гитлер бы добился той или иной, но всё-таки популярности в России, если бы истребление евреев (и, как частный случай, цыган) не было бы его главной задачей. К сожалению, или к счастью, инфильтрация евреев в русскую культурную жизнь в тот момент была уже достаточно значительной, и такой ценой покупать независимость российский социум не был готов... Если бы Гитлер в тот момент был чуть более модернизирован, чуть более интернационалистичен. Но гитлеровский зоологический, совершенно примитивный, чудовищный антисемитизм, конечно, возбуждал недоверие и вражду среди русской интеллигенции. А тот, кто не дружит с интеллигенцией в России не победит никогда. Это важный закон, и это так (выделено мной –А. Гришин).

Тут ведь даже не знаешь, с чего начинать, столько намешано. То ли с исторической роли евреев, которые, судя по Быкову, были главной целью бесноватого фюрера (а вовсе не захват жизненного пространства для немецкой нации и освобождение его от аборигенов, оставленных в необходимом количестве лишь в качестве рабов) и стали чуть ли не единственной причиной поражения Гитлера. И русские, татары, украинцы, белорусы, те же евреи и прочие народы, можно подумать, воевали и погибали, не мстя за своих погубленных родственников, не за свою землю, а для предотвращения исключительно убийства евреев немцами и их приспешниками. И не делили себя на те или иные национальности.

То ли с миссии «освобождения», которую несли гитлеровцы, уничтожая деревни и разрушая города, убивая мирное население и угоняя в рабство миллионы советских граждан. В той же Белоруссии был уничтожен каждый четвертый житель республики. А деревенька Хатынь на десятилетия стала нарицательным обозначением запредельного уровня человеконенавистничества и безграничной жестокости. И таких деревень на «освобожденной» гитлеровцами территории были сотни и тысячи. Прочитал бы эту лекцию Быков в Минске, посмотрел бы я, насколько благополучным был для него ее исход. Впрочем, удивительно, что в Санкт-Петербурге, пережившем блокаду Ленинграда, не нашлось человека в аудитории «чтений» с адекватной реакцией на высказанные откровения.

Если бы Гитлер помягче относился к евреям, то Россия бы встретила его хлебом-солью что ли? Так получается по Быкову? Так ведь были евреи в вермахте. И на Восточном фронте, как называли его в Германии. И даже офицерами были. Гражданская война в России на основании того, что были сформированы части из числа перебежчиков? Так ведь не только русские пошли в коллаборационисты – хватало в рядах гитлеровских пособников и поляков, и чехов, и французов, и прибалтов, что уж говорить о вернейших союзниках из числа украинцев. Французский батальон СС оборонял рейхстаг до последнего и сражался даже тогда, когда уже сами немцы сложили оружие. Там тоже были не изменники, а Гражданская война?

Или все это было сказано ради следующей фразы, намекающей на обращение к нынешней власти? Мол, «кто не дружит с интеллигенцией в России не победит никогда». Приглашение к диалогу с последующей сдачей позиций? Так ведь даже те, кто относится к действующей власти критически, никогда не поймут диалога с теми, кто «отбеливает» нацизм, объясняя его поражение неверными тактическими решениями, а в остальном, дескать, гитлеровцами были милыми европейскими образованными парнями, «несущими освобождение». Не то, что эти проклятые ватники. Удивительное все же свойство нашей либеральной интеллигенции - презирать и ненавидеть народ и общество и одновременно говорить от их имени. Прав был сто с лишним лет тому назад Федор Михайлович в своем определении российского либерала. Ох, прав!

Там Быков в этом выступлении еще много чего наговорил. И про то, что сейчас патриотом можно считать только того, кто является русофобом. И про то, как Россия, по его мнению, может спастись: «Россия может спастись, если она разрушит патриархальную семью».

- В России не будет политической свободы, пока в ней будет доминировать патриархальная семья. Условно говоря, пока женщина не начнёт изменять мужу, и пока муж не признает эту измену некоторым символом свобод, - разъяснил писатель аудитории. - Пока в России женские измены не станут нормой, а мужья не станут это одобрять, ни о какой политической свободе говорить нельзя, - и тут же призвал. - Вперррёд!

Очень либерально и вполне в духе «гитлеровского освобождения», поскольку нацистские идеологи тоже «освобождали» своих солдат, особенно на Восточном фронте от «химеры совести». А что? Последовательно вполне. Связь идеологии через поколения, и что с того, что этносы разные. Связь несомненная, логическая цепочка, начавшаяся с оправдания отдельных власовцев, опросы на сайтах на тему, а надо ли было сдать Ленинград вместо блокады в осаде, через «Колей из Уренгоя», через насмешки на телевидении над зверски замученным генералом Карбышевым и т.д. К Гитлеру-«освободителю». Логично. Закономерно. Было ведь уже и такое, что «ничего страшного, если Россию разделить по Уральскому хребту». И все отмазываются, что это, мол, оценочные суждения.

Не заигрались ли власти с индульгенциями в вопросах свободы слова? Не пора ли, уважаемые господа правоохранители, в том числе, надзирающая за законностью (функциональная обязанность) прокуратура Российской Федерации, применить статью 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма»? Или хотя бы рассмотреть вопрос о квалификации высказываний на предмет соответствия тем или иным статьям УК? Даже «оценочным» суждениям стало очень не хватать «оценочных» приговоров.

И до тех пор, пока выступления господина Быкова не получат соответствующей компетентной оценки с точки зрения законодательства, все выступления представителей наших властей, российских политиков о прославлении гитлеровских пособников и нацистов в странах Прибалтики, о недопустимости героизации бандеровцев и нацизма на Украине следует считать пустой болтовней и не обращать на них никакого внимания. Треп да и только.

Тут как в бане – либо крестик снимать, либо трусы надевать.

P.S. Интересно, а какое «разумное, доброе, вечное» знание «сеет» своим студентам профессор кафедры мировой литературы и культуры МГИМО(У) МИД РФ Дмитрий Львович Быков? Знает ли это само руководство МГИМО?