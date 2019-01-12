2019-01-12T12:39:27+03:00
В мире

Взрыв в парижской булочной предварительно связали с утечкой газа

Число пострадавших пока неизвестно [обновляется]
Ася ХОВАНСКАЯ
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Взрыв прогремел в булочной в девятом округе Парижа.Взрыв прогремел в булочной в девятом округе Парижа.Фото: REUTERS
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В субботу около девяти утра по местному времени в центре французской столицы раздался мощный взрыв. Загорелась булочная на улице Тревиз в девятом округе Парижа. Пламя перекинулось и на соседние здания.

Мощный взрыв в Париже.Сильные разрушения в 9-м округе Парижа на ул. Тревиз. В домах выбиты стекла и двери. Есть человеческие жертвы

Выбитые стекла, все в обломках - Интернет сразу наводнили страшные снимки очевидцев с комментариями "Хаос", "Снова теракт?".

Эвакуация жителей квартир, расположенных над местом взрыва. Фото: REUTERS

Эвакуация жителей квартир, расположенных над местом взрыва.Фото: REUTERS

К счастью, почти сразу же полиция озвучила другую версию - утечка газа. И с очередной протестной акцией "желтых жилетов", запланированной на сегодня, это не связано.

Число пострадавших в результате взрыва уточняется. Фото: REUTERS

Число пострадавших в результате взрыва уточняется.Фото: REUTERS

Как передает телеканал BFMTV, есть многочисленные пострадавшие. Сколько их - пока неизвестно. Каких-либо других подробностей на данный момент еще нет. На месте ЧП в настоящее время работают спасательные службы.

Взрыв газа в центре Парижа.

В центре Парижа прогремел взрыв.

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