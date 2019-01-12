Российский космический телескоп «Спектр-Р» жив, но ничего не слышит

С 10 января 2019 года российский космический телескоп – единственный пока имеющийся в нашей стране – перестал реагировать на команды с Земли. Хотя собранные прежде данные продолжает отправлять. Его даже удалось перевести в оптимальный режим работы – с наименьшим потреблением энергии.

- Может все заработать, мы на это надеемся, - обнадежил академик РАН Николай Кардашев, директор Астрономического центра Физического института (ФИАН). Ученый руководит международным проектом «Радиоастрон», в состав которого как раз и входит «оглохший» космический радиотелескоп, установленный на спутнике «Спектр-Р».

«Спектр-Р с телескопом на борту – астрофизическая обсерватория, детище НПО имени Лавочкина - был запущен в 2011 году. Срок его эксплуатации истек еще 3 год назад. Так что аппарат свою программу уже полностью отработал. И ныне трудился, что называется, сверхурочно. Возможно, перенапрягся.

Специалисты проявляют оптимизм по поводу происходящего сейчас, но не исключают и худшего: исследования по проекту «Радиоастро», возможно, придется свернуть. Что, конечно же, огорчает астрономов всего мира, которые заказывали наблюдения. Наш космический радиотелескоп был уникальным – обладал самым высоким за всю историю астрономии угловым разрешением. Работал вместе с наземными радиотелескопами, что позволяло синхронно и весьма четко наблюдать интересующие космические объекты.

Российские астрономы увлекались квазарами

Предполагалось, что благодаря «Радиоастрону» получится напрямую доказать, что в ядрах галактик существуют черные дыры - увидеть то, как вещество, ускоряясь, попадает в них, рассмотреть воронку, которая его засасывает. Или не воронку, а нечто иное.

Николай Кардашев не исключал, что наблюдения позволят обнаружить и так называемые «кротовые норы» - эдакие коридоры, пронизывающие ткань пространства-времени и соединяющие отдаленные точки Вселенной. Ученые полагали, что одна из нор может располагаться даже в окрестностях Земли.

Далеко идущие планы не безнадежны. На смену отжившему свое «Спектру-Р» в НПО имени Лавочкина готовят аппарат следующего поколения – Всемирную космическую обсерваторию «Спектр-УФ», которая составит конкуренцию космическому телескопу Hubble. Будет вести наблюдения в ультрафиолетовом диапазоне.

С помощью «Спектр-УФ» астрономы смогут изучать физико-химические свойства даже атмосфер планет в других звездных системах. Не говоря уже о физике самих звезд.

Этот космический телескоп, предназначенный для получения изображений и спектроскопии в ультрафиолетовом участке электромагнитного спектра, должен стартовать с Байконура в 2021 году. Обсерватория «Спектр-УФ» предназначена для исследования Вселенной в диапазоне спектра 115-305 нанометров. Срок службы космического телескопа Hubble уже через два года подойдёт к концу, поэтому, по сути, «Спектр-УФ» станет единственным инструментом такого уровня для ультрафиолетовых исследований. Учёные смогут с его помощью изучать физико-химические свойства планетарных атмосфер и комет, исследовать физику атмосфер горячих звёзд и хромосферную активность холодных звёзд, проводить спектроскопию высокого и низкого разрешения, а также найти ответы на другие интересующие их вопросы.

Диаметр главного зеркала телескопа «Спектр-УФ» составляет 170 сантиметров, что в два раза меньше площади зеркала Hubble. Но и здесь отечественные специалисты из лаборатории ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» решили прибегнуть к военной хитрости. Вместо алюминия, который традиционно используется для создания отражающего слоя зеркала, они использовали своё собственное покрытие. Поверх алюминиевого слоя был нанесён слой фторида магния (MgF2), защищающий поверхность зеркала от образования на нём оксида (Al2O3). Данный оксид блокирует волны длиной менее 200 нанометров, что сильно ухудшает отражательную способность зеркала. Уникальное покрытие для зеркал будущего телескопа было разработано в период с 2011 по 2013 год. В данный момент покрытие проходит необходимые испытания.

Несмотря на то, что работу над проектом возглавляет Россия, в нём также принимают участие Германия и Испания. Космический аппарат будет состоять из многоцелевого служебного модуля «Навигатор», двигательной установки довыведения и собственно самого УФ-телескопа. Российские инженеры сделали практически невозможное и уменьшили массу модуля «Навигатор» в три раза в сравнении с изначальным проектом универсальной платформы «Спектр». Это и ряд других инженерных решений позволят вывести обсерваторию на орбиту при помощи более дешёвого носителя «Зенит-2». Стартовая масса комплекса составит около 2500 килограммов.

После вывода на орбиту в мае 2021 года срок работы телескопа составит не менее 5 лет. Ведущие мировые эксперты уверены, что «Спектр-УФ» станет одним из главных источников новой информации в области исследования космоса. Что ж, осталось подождать совсем недолго. Кто знает, может быть, и правда учёным удастся разглядеть с помощью этой обсерватории нечто такое, что поразит нас всех.