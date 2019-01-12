2019-01-12T15:38:12+03:00
В мире

Подлодка Третьего Рейха с грузом ртути и урана грозит превратить Баренцево море в зону тотального заражения

Норвежское правительство хочет «захоронить» субмарину, но экологи против
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Достоверно известно, что на борту потопленной подводной лодки были 65 тонн ртути.Достоверно известно, что на борту потопленной подводной лодки были 65 тонн ртути.Фото: YouTube
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…Февраль 1945 года. Нацистская подлодка U-864 выходит из Бергена, чтобы прорваться в Японию с секретными изделиями из Рейха. Фашистский режим в Европе доживает последние месяцы, однако немцы пытаются помочь «братьям по оружию» в Азии — возможно, именно самураи с помощью западной техники смогут создать «вундерваффе», атомную бомбу, и переломить ход войны.

Но планам не суждено сбыться — U-864 потопили англичане. С тех пор субмарина лежит на глубине около 150 метров близ побережья Норвегии, её местонахождение установила международная экспедиция ещё в 2005 году. И смертоносный груз из брюха «морской волчицы» никуда не делся.

Достоверно известно, что на борту были (и, собственно, остаются) 65 тонн ртути в 1857 стальных ёмкостях. Почему так много? Ртуть используют в металлургии для производства редких металлов (находившейся в морской блокаде Японии не хватало ни того, ни другого). А ешё — в атомной промышленности: эта тяжёлая жидкость способна растворять уран.

И вот тут начинается одна из многочисленных «тайн Третьего Рейха»: по предположениям историков, на U-864 мог быть ещё иоксид урана (в таком виде этот радиоактивный элемент безопасен при транспортировке и не может случайно образовать «критическую массу» с угрозой ядерного взрыва).

Как известно, другая немецкая подлодка U-234, вышедшая тем же «японским маршрутом» для аналогичных «союзнических поставок» чуть позже, в апреле 45-го, как раз везла больше полутонны урана, пригодного для создания атомной бомбы. (Ту субмарину известие об окончании войны застало в Южной Атлантике, экипаж предпочёл сдаться США, а уран использовался для американской ядерной программы — но это совсем другая история.)

Одно время власти Норвегии подумывали поднять «ртутную подлодку» и гарантированно избавиться от токсичного груза — но теперь мнение поменялось, слишком сложно, мол. И U-864 хотят всего лишь «захоронить» на том же месте. Идея простая и куда более дешёвая: на инженерное судно грузится щебень, перемешанный с грунтом, и… высыпается над нужным участком океанского дна с поправкой на площадь рассеяния и придонные течения.

Но местные эко-активисты бьют тревогу:

— Мы крайне критично относимся к идее «захоронить» судно: ртуть всё равно могут распространить эрозия и морские животные, — говорится в заявлении главы Союза охраны природы Норвегии — Курта Оддекалва (есть в распоряжении «КП»).

Оставлять всё как есть — тоже нельзя. Сегодня большая часть ртути с U-864 пока ещё находится в стальных бутылках, но они будут ржаветь все больше и больше, подчёркивает эко-активист. Это вещество — опасный нейротоксин, и, как другие яды, может накапливаться в тканях рыбы, которую добывают у побережья Скандинавии и экспортируют во многие страны (включая Россию).

— На подлодке содержится несколько тонн тротила [в торпедах], который может детонировать при попытке «захоронить» её в грунте. Взрыв приведет к тому, что ртуть и оксид урана попадут на поверхность и распространятся по океану. Этот худший сценарий сразу сделает необитаемым близлежащий норвежский остров Федье, а через пару недель ртуть с морскими течениями попадет и в Россию, в Баренцево море, — заявляет Оддекалв.

Теперь скандинавские «зелёные» смотрят на свою восточную соседку как на последнюю надежду:

— В девяностые годы Норвегия помогла России в очистке побережья Кольского полуострова от токсичных объектов. Сейчас, надеемся, Россия отплатит нам тем же. Призываем российские власти связаться с премьер-министром Эрной Сульберг, попросив Норвегию отказаться от плана «присыпать подлодку грунтом» — и вместо этого поднять остатки ртути, — говорит эко-активист Оддекалв (подразумевая, что Москва уже имеет опыт подобной операции на примере погибшей в 2000 году АПЛ «Курск»).

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