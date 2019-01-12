Свежа и хороша: Светлана Ходченкова загорает в бикини на Бали

Пока одни звезды релаксируют на Мальдивах, другие предпочитают спокойному отдыху шумный и более тусовочный Бали. В их числе – Светлана Ходченкова, которая выбрала этот индонезийский остров для своих новогодних каникул. Актриса купается, загорает и, конечно, фотографируется, радуя поклонников снимками в бикини. В Инстаграме звезды появилось несколько кадров, на которых Ходченкова позирует в купальнике.

В отличие от многих коллег по шоу-бизнесу, использующих фильтры и маскирующих не накрашенные глаза под темными очками, Светлана смело выкладывает в Интернет снимки без макияжа. И собирает за них вполне заслуженные комплименты: актриса свежа и хороша, совершенно не нуждаясь в гриме. Без косметики 35-летняя Ходченкова выглядит лет на 10 моложе – ее легко принять за студентку, которая проводит на Бали каникулы после сессии.

Не меньше комплиментов собрала фотография Светланы, сделанная в бассейне: актриса позирует в крошечном синем бикини, демонстрируя роскошные формы. Звезда экрана в отличной форме, и ее стройной и подтянутой фигуре можно только позавидовать.

Светлана не рассказывает, с кем она отдыхает на Бали, но скорее всего, в отпуск она улетела вместе с возлюбленным – бизнесменом Георгием Петришиным. Пара состоит в отношениях уже долгие годы. Со столичным предпринимателем Ходченкова начала встречаться после развода с актером Владимиром Яглычем в 2011 году. Брак с Яглычем разрушил резкий карьерный взлет Светланы: она стала очень популярной, получала роли и выгодные рекламные контракты, в то время как карьера Яглыча буксовала. Последней каплей стало то, что муж начал поднимать на нее руку, и актриса решила расстаться с ним.

С Петришиным Ходченкова встречалась пять лет, дело у влюбленных шло к свадьбе, но в 2016 году артистка неожиданно расторгла помолвку. Светлана тщательно оберегает свою личную жизнь и не делится любовными победами с публикой. Однако в прошлом году приятель Ходченковой рассказал прессе, что она снова вернулась к Петришину. Бизнесмен вновь сделал подруге предложение, и Светлана его приняла. В ноябре 2018 года актриса переехала жить к своему жениху.