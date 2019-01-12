2019-01-12T18:11:03+03:00
Общество

РПЦ не будет менять церковный календарь и переносить Рождество

Митрополит Иларион ответил тем, кто беспокоится о совпадении Нового года с Рождественским постом
Ася ХОВАНСКАЯ
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Митрополит Иларион в передаче "Церковь и мир".Митрополит Иларион в передаче "Церковь и мир".Фото: YouTube
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Новый год выпадает на строгий Рождественский пост, и некоторым верующим соблюдать его непросто. Один из таких зрителей направил в программу "Церковь и мир" на канале "Россия 24" вопрос, не будет ли Русская православная церковь в связи с этим переходить на григорианский календарь и отмечать Рождество 25 декабря.

Ее автор - глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион - ответил, что таких планов нет.

-В 1923 году в Русской православной церкви по указу Патриарха Тихона был принят новый стиль, однако почти сразу это было приостановлено, а потом отменено. Указ появился под очень сильным нажимом большевиков. Как только он был подписан, стало очевидно, что церковный народ его не примет, - напомнил владыка. - В настоящее время в Русской православной церкви нет каких-либо планов по изменению церковного календаря. Некоторые люди жалуются на то, что Новый год приходится на Рождественский пост, и спрашивают нельзя ли, как в некоторых других поместных церквях перенести Рождество на 25 декабря. Но для этого нужно было бы поменять весь строй литургической жизни, церковный календарь, как это было сделано в некоторых поместных церквях. А наш церковный народ такого нововведения не примет. Поэтому мы остаемся с юлианским календарем, празднуем Рождество Христово 7 января и другие праздники неподвижного цикла совершаем по старому циклу. При этом хотел бы отметить что вопрос календаря - вопрос не догматический, а вопрос, касающийся обрядовой стороны жизни церкви. Мы не знаем, в какой точно день календарного года родился Господь Иисус Христос. И даты праздников выбраны достаточно условно, просто для того, чтобы значимые события из жизни Христа, церкви ежегодно вспоминались в церковном календаре. Тем не менее, еще раз повторю: никаких намерений менять церковный календарь у РПЦ нет.

О ЧЕМ ЕЩЕ СКАЗАЛ ВЛАДЫКА:

Бегства монахов из украины не будет

- Невозможно объединить верующих путем навязывания ложных идей. Объединить можно было одним путем - вернуть раскольников в лоно канонической церкви. И такая возможность была не только упущена, а сознательно не допущена. Мы не знаем, какие еще беззакония учинит украинская власть. Это не вписывается ни в рамки здравого смысла, ни в рамки международных норм, приверженность которым декларирует Украина. Сейчас все права попраны...Представим ситуацию, что какую-нибудь лавру или монастырь, где проживают сотни монахов, передают новой структуре. А кто там будет жить? Ведь у них монахов-то нет. Ну будет 15 ряженых людей, которые изображают из себя монахов. Куда пойдут монахи? Думаю, что монахи, которые живут и родились на Украине, никуда не побегут. Они там останутся. Просто, если не дай Бог что случится, они будут создавать новые обители.

Украинская церковь не молится о "победе российской армии"

- Украинским государством спонсируется клевета в адрес Украинской православной церкви. Якобы церковь молится о победе российской армии в войне с Украиной, хотя ничего подобного там не происходит. В каждом храме возносится молитва о стране сей и воинстве ея. То есть об Украине.

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