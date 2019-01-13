2019-01-13T02:55:58+03:00
Звезды

Когда деньги некуда девать: Ким Кардашьян украсила зубы бриллиантами

Звезда реалити-шоу похвасталась в Инстаграме «улыбкой на миллион» и вызвала шквал критики [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Ким не знает, куда девать деньги, и потому украшает бриллиантами все подряд. Даже зубы.Ким не знает, куда девать деньги, и потому украшает бриллиантами все подряд. Даже зубы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Когда тебе доступны все драгоценности планеты, поневоле встает вопрос: куда бы еще нацепить бриллианты? Серьги, кольца, колье для Ким Кардашьян – уже пройденный этап. Поэтому звезда реалити-шоу решила украсить драгоценными камнями… зубы. Супруга рэпера Канье Уэста заказала специальные бриллиантовые накладки на челюсти – гриллы, которыми она похвасталась в Инстаграме.

Новое украшение звезда сняла крупным планом, так, чтобы фолловеры не упустили ни одного бриллиантика. Верхний ряд зубов Ким украсил бриллиантовый крест. Нижний – накладка, закрывающая все зубы, и полностью инкрустированная бриллиантами. Теперь у Кардашьян полон рот драгоценных камней и, конечно, она не упустила случая рассказать об этом миру.

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Поклонники, впрочем, старания Ким не оценили. Многие считают, что столь популярные среди звезд гриллы выглядят пошло и вульгарно. К тому же, когда Ким в последний раз похвасталась в соцсетях новыми накладками на зубы, ее крупно ограбили. Дело было в 2016 году, на звезду ночью напали бандиты в номере ее отеля в Париже. Похитители забрали у Ким бриллиантов на 11 миллионов долларов, в том числе кольцо с гигантским камнем, которое она засветила на снимке вместе с новенькими гриллами. По мнению подписчиков, этот случай ничему не научил модель, и теперь она ведет себя глупо, вновь хвастаясь на весь мир своим богатством.

Ким Кардашьян и Канье Уэст – одна из самых состоятельных пар мирового шоу-бизнеса. На Рождество любящий супруг подарил Ким новые апартаменты в Майами стоимостью 14 миллионов долларов. Канье зарабатывает прилично, причем не только на музыке, но и на других проектах, например, на собственной линейке одежды и обуви. Прошедший 2018 год вообще был для него очень насыщенным в плане работы – недавно, например, он был в очередной раз выдвинут на музыкальную премию «Грэмми» в категории «Продюсер года».

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Good Morning
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Не отстает от него и Ким - известно, что за один рекламный пост на своей страничке она берет от 500 тысяч долларов – и, скорее всего, ее гонорары в ближайшее время только вырастут. У Кардашьян 124 миллиона подписчиков в одном только Инстаграме, так что она может позволить себе диктовать условия. Зарабатывает Ким и на выпуске косметики – недавно она запустила собственную линию средств для макияжа. Еще одна статья доходов Кардашьян – духи. Именной парфюм красавицы называется KKW Body (то есть «Тело Ким Кардашьян-Уэст»), и его флакончик сделан в форме обнаженного торса модели. 38-летняя обладательница самой впечатляющей попы Америки уверяет, что духи пахнут точь-в-точь, как она сама.

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