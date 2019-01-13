Когда деньги некуда девать: Ким Кардашьян украсила зубы бриллиантами

Когда тебе доступны все драгоценности планеты, поневоле встает вопрос: куда бы еще нацепить бриллианты? Серьги, кольца, колье для Ким Кардашьян – уже пройденный этап. Поэтому звезда реалити-шоу решила украсить драгоценными камнями… зубы. Супруга рэпера Канье Уэста заказала специальные бриллиантовые накладки на челюсти – гриллы, которыми она похвасталась в Инстаграме.

Новое украшение звезда сняла крупным планом, так, чтобы фолловеры не упустили ни одного бриллиантика. Верхний ряд зубов Ким украсил бриллиантовый крест. Нижний – накладка, закрывающая все зубы, и полностью инкрустированная бриллиантами. Теперь у Кардашьян полон рот драгоценных камней и, конечно, она не упустила случая рассказать об этом миру.

kimkardashian new grillz

Поклонники, впрочем, старания Ким не оценили. Многие считают, что столь популярные среди звезд гриллы выглядят пошло и вульгарно. К тому же, когда Ким в последний раз похвасталась в соцсетях новыми накладками на зубы, ее крупно ограбили. Дело было в 2016 году, на звезду ночью напали бандиты в номере ее отеля в Париже. Похитители забрали у Ким бриллиантов на 11 миллионов долларов, в том числе кольцо с гигантским камнем, которое она засветила на снимке вместе с новенькими гриллами. По мнению подписчиков, этот случай ничему не научил модель, и теперь она ведет себя глупо, вновь хвастаясь на весь мир своим богатством.

Ким Кардашьян и Канье Уэст – одна из самых состоятельных пар мирового шоу-бизнеса. На Рождество любящий супруг подарил Ким новые апартаменты в Майами стоимостью 14 миллионов долларов. Канье зарабатывает прилично, причем не только на музыке, но и на других проектах, например, на собственной линейке одежды и обуви. Прошедший 2018 год вообще был для него очень насыщенным в плане работы – недавно, например, он был в очередной раз выдвинут на музыкальную премию «Грэмми» в категории «Продюсер года».

kimkardashian Good Morning

Не отстает от него и Ким - известно, что за один рекламный пост на своей страничке она берет от 500 тысяч долларов – и, скорее всего, ее гонорары в ближайшее время только вырастут. У Кардашьян 124 миллиона подписчиков в одном только Инстаграме, так что она может позволить себе диктовать условия. Зарабатывает Ким и на выпуске косметики – недавно она запустила собственную линию средств для макияжа. Еще одна статья доходов Кардашьян – духи. Именной парфюм красавицы называется KKW Body (то есть «Тело Ким Кардашьян-Уэст»), и его флакончик сделан в форме обнаженного торса модели. 38-летняя обладательница самой впечатляющей попы Америки уверяет, что духи пахнут точь-в-точь, как она сама.