Диего Марадону прооперировали в Аргентине

Легендарный футболист Диего Марадона, в настоящий момент занимающий пост главного тренера мексиканского клуба "Дорадос", был прооперирован в одной из клиник Буэнос-Айреса. По словам его адвоката Матиаса Морлы, операция прошла успешно.

"Диего перенес операцию, все прошло хорошо. Огромная благодарность медицинскому отделению клиники "Оливос" за профессионализм и хорошее отношение. Теперь ждем восстановления, чтобы Диего мог вернуться к работе", - сообщил Морла в своем аккаунте в Twitter.

Сообщается, что причиной операции стало кровотечение в желудке, обнаруженное во время рутинного обследования в клинике. По данным агентства AFP, Марадоне прооперировали пупочную грыжу.

Диего Марадона является одним из величайших игроков в истории мирового футбола. За свою карьеру он выступал в том числе за "Барселону", "Наполи" и "Бока Хуниорс" В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира 1986 года, а также финалистом чемпионата 1990 года, где Аргентина уступила в финале сборной Германии.

Тренерская карьера Марадоны началась с работы в клубе "Мандию" в 1995 году. Спустя 13 лет легендарный футболист возглавил сборную Аргентины, которая под его руководством уступила сборной Германии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2010 года. Затем Марадона возглавлял клубы из ОАЭ, а в 2018 году был приглашен на должность главного тренера мексиканского клуба "Дорадос", в котором он продолжает работу в настоящий момент.