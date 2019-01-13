Врачи о состоянии здоровья Вани Фокина из Магнитогорска: «Ножка малыша находится вне угрозы»
Врачи московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии продолжают пристально наблюдать за состоянием 10-месячного Вани Фокина, который пострадал утром 31 декабря при взрыве бытового газа в одной из десятиэтажек Магнитогорска.
- За минувшую неделю здоровье Вани было стабильным, с видимыми улучшениями, - рассказал официальный представитель Министерства здравоохранения России Максим Радецкий. - После возвращения в сознание мальчик постепенно переходит на самостоятельное питание. Ваня проявляет эмоциональную активность и общается с мамой.
Ваня Фокин пришел в сознание и узнал маму.
Напомним, после обрушения подъезда маленький Ваня почти 36 часов находился под завалами при сильном морозе. Несмотря на тяжелые травмы ребенок выжил. Мальчика в тот же день доставили в Москву, где врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, несколько переломов, обморожение конечностей и нарушение функции почек. Было опасение, что не удастся спасти обмороженную ногу ребенка, но чудо произошло — ампутации не будет.
Петр Гриценко - о спасении Вани Фокина.
- Можно говорить о том, что ножка малыша теперь находится вне угрозы, - сообщил «Комсомольской правде» официальный представитель Министерства здравоохранения России Максим Радецкий.
Однако процесс заживления будет небыстрым, так как позже выяснилось, что нога Вани еще и сломана.
Врачи говорят, что восстановление всех функций организма происходит постепенно: ребенок начал самостоятельно дышать, эмоционально реагировать на маму, практически восстановилась функция почек.
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