2019-01-13T12:36:03+03:00
Общество

Врачи о состоянии здоровья Вани Фокина из Магнитогорска: «Ножка малыша находится вне угрозы»

Ребенок постепенно переходит на самостоятельное питание и уже общается с мамой
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Момент спасения малыша Вани Фокина. Фото МЧСМомент спасения малыша Вани Фокина. Фото МЧС
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Врачи московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии продолжают пристально наблюдать за состоянием 10-месячного Вани Фокина, который пострадал утром 31 декабря при взрыве бытового газа в одной из десятиэтажек Магнитогорска.

- За минувшую неделю здоровье Вани было стабильным, с видимыми улучшениями, - рассказал официальный представитель Министерства здравоохранения России Максим Радецкий. - После возвращения в сознание мальчик постепенно переходит на самостоятельное питание. Ваня проявляет эмоциональную активность и общается с мамой.

Ваня Фокин пришел в сознание и узнал маму.

Напомним, после обрушения подъезда маленький Ваня почти 36 часов находился под завалами при сильном морозе. Несмотря на тяжелые травмы ребенок выжил. Мальчика в тот же день доставили в Москву, где врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, несколько переломов, обморожение конечностей и нарушение функции почек. Было опасение, что не удастся спасти обмороженную ногу ребенка, но чудо произошло — ампутации не будет.

Петр Гриценко - о спасении Вани Фокина.

- Можно говорить о том, что ножка малыша теперь находится вне угрозы, - сообщил «Комсомольской правде» официальный представитель Министерства здравоохранения России Максим Радецкий.

Однако процесс заживления будет небыстрым, так как позже выяснилось, что нога Вани еще и сломана.

Врачи говорят, что восстановление всех функций организма происходит постепенно: ребенок начал самостоятельно дышать, эмоционально реагировать на маму, практически восстановилась функция почек.

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