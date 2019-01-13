Выручите Львенка из больничной клетки

Все, что было хорошего в жизни маленького Левы- это торжественная выписка из роддома. А потом грянул диагноз: «нейробластома забрюшного пространства с метастазами в печень» и малыш с мамой переехал на постоянное место жительства – в больницу. С тех пор он – «львенок в клетке». За всю свою жизнь малыш гулял всего пару раз. Солнце – только сквозь оконное стекло, любимые папа и сестры - по расписанию. Вместо первых шагов – первые хорошие анализы. И то, что у других детей называется жизнью, у Левы именуется «ремиссией». Это то состояние временного «засыпания» болезни, которого чудом удалось добиться врачам с помощью операции и химиотерапии. Но в любой момент рак может проснуться, и тогда Левы не станет.

- Увы, у Льва такая форма заболевания, что даже сейчас, после пересадки костного мозга, операции и «химии», ребенок в группе высокого риска – вздыхают доктора. – Несмотря на неплохое самочувствие мальчика, мы не можем отпустить его домой, потому что ждем рецидива, который, как правило, происходит, несмотря на все проведенное лечение. Шанс избежать этого есть. Но это очень дорогой шанс…

Спасти Леву может лекарство нового поколения – «Динутуксимаб». Оно обеспечивает лучшую приживаемость клеток после пересадки костного мозга у детей с нейробластомами и практически исключая вероятность рецидива. Это последнее изобретение, за разработку которого доктора даже Нобелевскую премию получили! Одна беда, в России его пока нет. И по опыту можно сказать, что пока новый препарат будет у нас сертифицирован, пройдут годы. Увы, Лев не сможет пережить их. Однако есть шанс купить спасительное лекарство. Ради этого родители вывернули все карманы, влезли в долги, обратились во все фонды и готовы продать собственные сердца, но собрана только половина из 10 миллионов рублей — именно столько сейчас стоит курс необходимого лекарства, то есть по сути - сама жизнь Левы. Помощь нужна срочно! Доктора торопят. Лечение уже начато и прерывать его нельзя, а не хватает еще 3 600 000 рублей. Пожалуйста, помогите их собрать!

Как помочь:

Все вопросы (включая: «как передать помощь лично семье?» или «как помочь не деньгами, а непосредственно купленным лекарством?» и т.п.) можно задать по телефону: (499) 250-02-44 Татьяна (координатор).

А так же можно:

Пожертвовать через СМС, отправив сообщение со словом ФОНД и (через пробел) суммой пожертвования на номер 3443. Например: «ФОНД 100».

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