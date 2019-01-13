Тревожный 19-й

Постараюсь, как обычно, в новогодние праздники, изложить с листа свои мысли о годе наступившем. Сразу оговорюсь, что развитие событий всё ещё зависит от власти, как российской, так и ведущих мировых игроков. Но поскольку и те, и другие ведут мир к конфликту, полагаю, многое мне удастся спрогнозировать с высокой степенью вероятности. Ситуация все больше выходит из-под контроля власти, пройдено уж очень много точек невозврата. Но я верю в возможность избежать самого худшего.

Любое развитие общества, политических систем, коллектива всегда проходит через конфликт и кризис. Так устроен мир, и плач Ярославны о мирном небе тут неуместен. Главные мировые игроки ищут в будущем конфликте новый баланс сил. Мир, который возник на базе ялтинско-потсдамских договоренностей, которые определили правила игры, расклад сил в мире и вопросы международной безопасности в 20-ом веке после двух самых кровавых за всю историю войн, разваливается у нас на глазах.

Российские власти видят в этом последнюю возможность использовать свои козыри для сохранения нашей государственности, а кто-то и постов. Последний наш козырь это не ядерная бомба. Уверен, что она применяться не будет, ибо владельцы нашего мира ещё не создали себе путей отхода за пределы нашей планеты (как бы это фантастически не звучало). А перспективу инопланетной колонизации с окончательным подрывом Земли я оцениваю в горизонте 200 лет.

Последний козырь т.н. Русского Мира - это наше желание/способность/умение воевать, ну, и конечно наша территория, на которой очень удобно разворачивать боевые действия всем, кто не хочет воевать у себя дома. Таких козырей нет почти ни у кого в мире. Остались очаги войны на Ближнем Востоке, может немного в Латинской Америке, почти исчезло желание воевать даже в странах Юго-Восточной Азии. И всё. США, Европа и Китай воевать не будут. У первых двух ценность жизни - одно из главных достижений их современной цивилизации. Китай, хотя и не слишком ценит человеческую жизнь, но просто не видит смысла в смертях, когда можно, как обезьяна, спокойно наблюдать за чужой дракой с высокого дерева.

Как-то я говорил, что вижу параллели сегодняшней международной ситуации с положением в мире сто лет назад, когда мир стоял перед такими же вызовами и угрозами. Сегодня мы с вами вступили в тот самый 1914 год со всеми вытекающими последствиями.

О ситуации в мире. Полагаю, с осени 2019 года мир перейдёт от торговых войн, всяких нот протеста, Скрипалей, бесконечного ветирования резолюций Совета Безопасности ООН (органа де-факто неработающего) к подстрекательству основных участников конфликта постсоветского пространства - России и Украины к войне. Международная проблема Крыма для этого и была искусственно создана Обамой (читайте - американским истеблишментом) в 2014 году, и фактически мир на неё закрыл глаза. Раскупоривание активных боевых действий между Россией и Украиной потянет за собой смежные замороженные конфликты, в первую очередь Приднестровье. Далее включится Грузия с Абхазией и Южной Осетией. Нагорный Карабах уже называют горячей точкой 2019 года.

Средняя Азия приходит в движение от активности Китая, смены местных князьков, ближневосточного и террористического факторов. Российский Северный Кавказ подвижен, как важнейшее войско для участия в любом конфликте, особенно с учётом региональных национальных сепаратистских настроений в России сегодня.

Китай, который заинтересован в целом ряде территорий России, готов начать финансирование дальневосточных регионов России для органического их отторжения в свою пользу, в том числе через военную активность внутри страны. Часть дальневосточных элит и русского народа спокойно относится и к китайской экспансии и к сдаче им наших ресурсов уже сейчас. Основная идеология этой экспансии перекликается с нашей политической темой. Например: «нет западным врагам», «либералов-предателей под суд», «не всё мерится холодильником» и прочее, то, что мы с вами сейчас вылавливаем из нашего телевизора уже как пять лет.

Сибирь это особая территория. Уверен, китайская экспансия там не будет в чести у оставшихся наших сибирских мужиков и их боевых подруг. Но и на европейские «кружевные трусики» им в целом плевать. У них и крепостного права то никогда не было, ребята они в душе вольные. Эти парни готовы биться за сохранение и возрождение нашей великой страны, на национально-ориентированных принципах. Как альтернатива – готовы биться за свою независимость, для того, чтобы наши земли затем под сибирским мужиком и собрать, как собирала когда-то Москва, ставшая уж слишком коррупционной предательской азиатчиной в современной российской истории.

Ну, а что наш запад? Европейская часть. Она будет подвержена внутриполитическим конфликтам 2019 года, которые уже невозможно локализовать без политической реформы. Но к этой реформе Москва не готова, а все пытается доказать всем (а может ещё и себе), что удерживает ситуацию и управляет ею. Это, разумеется, не так.

Есть два, на мой взгляд, ошибочных суждения: «Русский народ просыпается», «Русский народ спит и не проснётся, даже если всё вокруг будет гореть и разваливаться». Он конечно и просыпается, - выходит по стране на улицу, голосует где-то не так, как хочет Москва, Курилы не хочет отдавать, по пенсиям и налогам что-то не понял. Но он же и спит: ракетам верит, телевизор смотрит, на огороде копается, на улицу не пойдёт и труслив страшно.

Все эти противоречия в русских были испокон веков. И последний раз, мне кажется, русский мужик выходил свободно менять власть при Емельяне Пугачеве, еще в 18 веке. В веке 19-ом был один выход на улицу, на речку, и то это была элитка, прокатившаяся по европам, и вдруг увидевшая свою страну, и свой народ. Оба сноса власти в 20-ом веке это чисто внешние факторы, при участии совсем не свободного русского человека, а скорее его небольшой пассионарной части. Русский мужик в глубинке в обоих случаях стоял в стороне, принимая и красных, и белых, коммунистов и «демократов».

Я рассчитываю на то, что наша власть осознаёт написанное мною, и понимает приближение политического кризиса. Этот внутренний кризис умножен на внешнеполитический фактор очередного использования нас, как территории для своих личных разборок за ресурсы и рынки сбыта. Нас как наёмной военной дружины. Надеюсь, это понимают и в Украине, Беларуси, Армении, Азербайджане, Молдове, Казахстане и других странах нашей общей истории.

Кризис, к которому стремительно движется Россия, практически неизбежен. Население обнищало и озлоблено. Если оставить все, как есть, то к осени может быть поздно. Политическое реформирование необходимо делать здесь и сейчас. Нужны изменения в Конституцию, проведение социально-экономических реформ, и жесткие санкции по отношению к тем, кто паразитировал на народе все эти годы.

И тогда у нас появится шанс не погубить самих себя, увлекая за собой в эту бездну весь мир, уже начиная с нынешнего 2019 года.