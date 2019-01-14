2019-01-14T10:53:31+03:00
Звезды

Снова пышечка: Настя Каменских забросила диету и показала аппетитные формы в купальнике

Певица продолжает стремительно набирать вес [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Настя Каменских отдыхает в Мексике. Фото: Инстаграм.Настя Каменских отдыхает в Мексике. Фото: Инстаграм.
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Многие помнят экс-исполнительницу дуэта «Потап и Настя» пышечкой с аппетитными формами: Настя Каменских радовала поклонников не только вокалом, но и эффектными декольте. Пока вдруг певица не решила: «надо худеть». И не села на строгую диету. От былых прелестей осталась одна тень (очень, впрочем, изящная). Поклонники грустили и требовали: Настя, начинай снова кушать! И вот теперь повод для ностальгии исчез: на свежих снимках в Инстаграме Настя Каменских – вновь фигуристая красотка. Певица заметно поправилась и снова радует 3 миллиона своих подписчиков женственными изгибами.

kamenskuxkamenskux
#mimexicomagico
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Артистка проводит новогодние каникулы в Мексике. Настя уже посмотрела знаменитые пирамиды, сделала селфи на фоне океана и снялась на фоне пышной тропической зелени. И, конечно, сфотографировалась в купальнике. Певица меняет бикини и демонстрирует заметно увеличившуюся в объемах фигуру. К счастью, мода на болезненную худобу постепенно проходит, теперь в тренде – девушки с формами. И Каменских решила присоединиться к общей тенденции. Артистка больше не противится природе и не придерживается драконовской диеты.

kamenskuxkamenskux
#culocomokim #попакакуким
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Во времена жесткой борьбы с лишними килограммами певица завела специальный микроблог, в котором отчитывалась о сброшенных килограммах и сожженных калориях. Артистка не скрывала от поклонников ничего и откровенно рассказывала, что она ест, и как занимается спортом.

- Я долго мучила себя дурными диетами, и на некоторое время у меня получалось держать форму, но любовь к еде не уходила, - рассказывала Каменских. - В конце концов, когда мой вес дошел до немыслимой и не звездной отметки, я начала анализировать свое психологическое состояние. У меня проблемы с лишним весом. Я нашла и удалила причину своего необъятного аппетита и теперь работаю над собой. С детства ненавидела спорт. Уроки физкультуры меня пугали больше, чем фильмы с Фрэдди Крюгером. Я считала, что в жизни можно обойтись и без спорта. Но... НЕЛЬЗЯ!

kamenskuxkamenskux
#chica #caliente #mimexicomagico
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А вот о чем певица рассказывает не так откровенно, так это о своей личной жизни. Молва давно уже связала Настю с ее партнером по сцене Потапом – слухи об их романе появились, еще когда музыкант был женат, и у него только родился ребенок. Артисты никогда не комментируют свои отношения и не подтверждают, что они вместе. Однако поклонники уверены: Потап и Настя уже сыграли тайную свадьбу, но предпочитают держать свой брак в секрете. Тот факт, что они вместе, подтверждает хотя бы то, что и Потап, и Настя проводят отпуск в тропиках - это заметно по их Инстаграмам. «И чего скрываться?» - недоумевают поклонники и советуют паре наконец-то рассказать правду о своем служебном романе.

Поклонники уверены: Потап и Настя давно вместе. Фото: Инстаграм.

Поклонники уверены: Потап и Настя давно вместе. Фото: Инстаграм.

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