«И пицца, и кока-кола»: борющиеся с раком Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова ни в чем себе не отказывают на каникулах

В конце декабря лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин и его супруга - Наталья Сенчукова стали гостями ток-шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», где признались, что врачи поставили им один и тот же диагноз: рак кожи. И рассказали, как они мужественно боролись с недугом и смогли его преодолеть. Тогда им очень помогла поддержка их поклонников, которые писали письма звездам, подходили к ним после концертов и всячески ободряли артистов. Однако же, вот от коллег по шоу-бизнеса пара ничего кроме равнодушия не увидела. Почти весь артистический цех знал об онкологии звезд, но старался игнорировать известие об их болезни.

Сенчукова пожаловалась Кудрявцевой, что «никто из коллег не звонил», хотя фанаты всячески поддерживали своих кумиров и даже на улице к Наталье и Виктору подходили люди с пожеланиями выздоровления.

Но сейчас об этом тяжелом периоде можно забыть и Виктор с Натальей решили на новогодние праздники съездить развеяться в Италию, в любимый Рим. Здесь лидер группы «Дюна» и его супруга решили ни в чем себе не отказывать, тем более, что в Италии сделать это очень сложно. Сначала парочка опубликовала видео на фоне фонтата Треви, где пожелала фолловерам счастья в Новом году, а следом ролик из ресторана, где похвасталась своим заказом: огромной пиццей и кока-колой.

nsenchukova_official Пара опубликовала видео из Италии

«Не верьте никому, что худенькие не едят, еще как едят, и едят вкусно. У меня вот пицца и кока-кола. Потому что когда вкусно, сразу поднимается настроение!», - поделилась звезда. Муж тут же в камеру заявил, что тоже ест все.

«Как приятно смотреть на вас, прекрасная семья, душа радуется. Как важно уважать и понимать друг друга ,берегите друг друга. Вы молодцы! Дай бог, вам здоровья. Чудно выглядите! С новым годом и рождеством!», «После того, что вы перенесли, вы должны вдвойне радоваться жизни, так приятно, видеть вас счастливыми и влюбленными», - тут же отозвались в комментариях подписчики.

Напомним, врачи поставили солисту группы «Дюна» и его избраннице диагноз базально-клеточный рак кожи. Муж с женой пришли 13 курсов лучевой терапии, после которых болезнь отступила и перешла в стадию ремиссии.