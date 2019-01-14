Беременная жена Хабенского работает даже ночью

Совсем скоро семья Хабенских ждет прибавления в семействе, вторая супруга актера ждет ребенка, однако, несмотря на большой срок беременности, продолжает выходит на сцену в театра МХТ им. Чехова, репетировать и проводить время с друзьями. Правда, в этот период актриса перестала делиться снимками о своей жизни в соцсетях, зато это делают любящие ее подруги. Так, накануне Кристина Бабушкина опубликовала снимок, где супруга известного актера с большим животом сидит в окружении коллег за синтезатором.

«Уходим в ночь», — подписала Бабушкина фото.

Судя по всему, на фото идет вечерняя репетиция, которая по настрою собравшихся еще долго не закончится. Говорят, что после рождения второго ребенка Литвинова планирует уже скоро вернутся в театр, на те же роли, которые сейчас исполняет. И если и будет брать декретный отпуск, то совсем небольшой.

О том, что Константин Хабенский в третий раз станет отцом, стало известно в сентябре 2018-го. Ранее пресса сообщала, что родит жена актера в конце декабря, но, судя по всему, немного ошиблись с датой. Напомним, Хабенский и Литвинова воспитывают дочку Александру, которую просто обожает. Не так давно пара отдала наследницу на балет и девочка уже демонстрирует там первые успехи в хореографии.

Также у Константина также есть 11-летний сын Иван (от первого брака Хабенского с Анастасией Смирновой). Иван живет с бабушкой в Испании и видится с отцом в дни каникул.