2019-01-14T19:12:07+03:00
Звезды

Беременная жена Хабенского работает даже ночью

Снимком с ночной репетиции поделилась ее подруга
Ольга АНТОНОВА
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Судя по всему, на фото идет вечерняя репетиция, которая по настрою собравшихся еще долго не закончитсяСудя по всему, на фото идет вечерняя репетиция, которая по настрою собравшихся еще долго не закончитсяФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Совсем скоро семья Хабенских ждет прибавления в семействе, вторая супруга актера ждет ребенка, однако, несмотря на большой срок беременности, продолжает выходит на сцену в театра МХТ им. Чехова, репетировать и проводить время с друзьями. Правда, в этот период актриса перестала делиться снимками о своей жизни в соцсетях, зато это делают любящие ее подруги. Так, накануне Кристина Бабушкина опубликовала снимок, где супруга известного актера с большим животом сидит в окружении коллег за синтезатором.

«Уходим в ночь», — подписала Бабушкина фото.

Судя по всему, на фото идет вечерняя репетиция, которая по настрою собравшихся еще долго не закончится. Говорят, что после рождения второго ребенка Литвинова планирует уже скоро вернутся в театр, на те же роли, которые сейчас исполняет. И если и будет брать декретный отпуск, то совсем небольшой.

О том, что Константин Хабенский в третий раз станет отцом, стало известно в сентябре 2018-го. Ранее пресса сообщала, что родит жена актера в конце декабря, но, судя по всему, немного ошиблись с датой. Напомним, Хабенский и Литвинова воспитывают дочку Александру, которую просто обожает. Не так давно пара отдала наследницу на балет и девочка уже демонстрирует там первые успехи в хореографии.

Также у Константина также есть 11-летний сын Иван (от первого брака Хабенского с Анастасией Смирновой). Иван живет с бабушкой в Испании и видится с отцом в дни каникул.

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