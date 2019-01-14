Ученые наконец-то определили назначение истуканов острова Пасхи

Исследователи из Университета Аризоны (University of Arizona), ведомые доктором Терри Хантом (Dr Terry Hunt), изучили геологические ресурсы острова Пасхи или Рапа Нуи, как называют его полинезийцы. И обнаружили: известные на весь мир статуи моаи или каменные истуканы поставлены там, где имеются или имелись источники пресной воды. Отсюда и весьма логичный вывод, который сделали ученые: истуканы были предназначены для того, чтобы окружающие знали, где можно напиться. Служили указателями — эдакими хорошо заметными вехами. Ведь пресная вода была на острове в дефиците.

Расположение истуканов совпало с источниками пресной воды.

Свои доказательства Хант и коллеги опубликовали в научном журнале PLOS ONE.

Каменных истуканов около 900. Расположены они главным образом по берегам треугольного клочка суши размером 16 на 18 на 24 километров. Принято считать, что их установили местные жители в период между 1200 и 1500 годами нашей эры. И куда-то сгинули.

Способ транспортировки статуй, вес который достигает нескольких десятков тонн, из каменоломен к берегу до сих пор вызывает споры. Время от времени энтузиасты демонстрируют, каким образом такое можно было бы проделать без привлечения сверхъестественных сил.

О том, куда исчезли местные жители, установив каменных истуканов, читайте Последняя тайна острова Пасхи