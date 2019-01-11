Смартфоны и бензин: что подорожало в России из-за новой ставки НДС

С 1 января налог на добавленную стоимость в России поднят с 18 до 20%. Уплачивают его продавцы товаров и услуг, изначально закладывая в стоимость. Что-то подорожало уже в первые дни нового года, а остальное подорожает в самое ближайшее время.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

Первыми официально объявили о повышении цен российские подразделения Apple и Samsung. В результате “айфоны” и “макбуки” подорожали, примерно, на 1,7%. Так, последний iPhone Xr на старте продаж в октябре стоил от 64 990 руб., а сейчас — от 66 092 руб. В пресс-службе Samsung отметили, что цены изменились избирательно: популярные модели телефонов подорожали на 2%, а бытовая техника и телевизоры –еще нет.

Пока это касается только фирменных магазинов брендов. В гипермаркетах электроники цены не изменились. Представитель одной крупной сети подтвердил “КП”, что ценники пока не переписывали – фактически, сделали скидку на 2% при распродаже прошлогодней закупки (сам продавец-то эти лишние 2% все равно обязан заплатить). Но где-то с марта-апреля обязательно повысят.

Последний iPhone Xr на старте продаж в октябре стоил от 64 990 рублей, а сейчас — от 66 092Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

БЕНЗИНОВЫЕ ОБЕЩАНИЯ КАСАЛИСЬ ТОЛЬКО АКЦИЗОВ

За десять дней новогодних каникул вновь выросли цены на АЗС. Причем по всей стране. Так, в западной части России и на Урале рост цен уже составил 65–80 копеек за литр. В Петербурге - в среднем на 50–70 копеек. По данным Московской топливной ассоциации, в Москве и области в среднем цены на дизельное топливо увеличились на 20-40 копеек — до 46,84 руб. за литр. Тут, конечно, хочется припомнить правительству последние обещания. Буквально пару месяцев назад власти хвастались соглашением с нефтяниками. Мол, добились согласия “заморозить” цены на топливо в рознице до марта 2019 года. И где эта “заморозка” теперь?

Оказалось, что обещание распространялось только на сглаживание последствий от роста акцизов. Косвенные налоги на топливо с января поднялись прилично - в полтора раза. Переложи это на водителя - цены на заправках надо было бы поднять минимум на пару рублей. И именно этот сценарий в правительстве пытались не допустить – договорились с нефтяниками-оптовиками, что акциз те запишут на свой счет. А про о грядущем повышении НДС на топливо речи не было. Может забыли, а может перекладывать на плечи нефтяников еще и этот налог было бы уже неловко. С молчаливого согласия цены на АЗС где-то уже выросли, а в других местах вырастут на свои законные “плюс 2%”.

Кстати, с 1 января в среднем на 5% подорожали и автомобили. Дилеры потребовали лишние 2% даже за предоплаченные в 2018 году машины. Еще 2–3,5% из-за роста курсов валют добавили к ценам сами автоконцерны.

И ДАЖЕ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ ПРОДУКТЫ

Привычная же еда, по идее, из-за НДС подорожать не должна. С 2005 года правительство составило список социально-значимых продуктов, которые облагаются налогом по льготной ставке 10%. Тут и хлеб, и мясо, курица, молоко, яйца, мука, рис, гречка, пшено, картошка, капуста, макароны, некоторые фрукты и даже мороженое. В непродовольственный список входит детская одежда и обувь, игрушки, канцелярские школьные товары и учебники. Повышение НДС на эту категорию не распространяется – как был 10%, так и с 1 января не изменился. Тем не менее, цены на социально-значимые товары тоже поднимутся.

С 2005 года правительство составило список социально-значимых продуктов, которые облагаются налогом по льготной ставкеФото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Рост цен на продукцию обусловлен не только ростом налога. У нас в прошлом году значительно повысились цены на топливо. А это влияет не только на транспортные расходы, топливная составляющая присутствует почти в каждом компоненте того или иного товара, - констатировала “КП” Татьяна Ларина, председатель экспертного совета по отраслевому ценообразованию Национального союза мясопереработчиков. - Меняются тарифы на коммунальные платежи, стоимость упаковки. Поэтому часть поставщиков могли вести переговоры с торговыми сетями еще в ноябре-декабре. И если их доводы были убедительными, магазины вполне могли повысить цены уже с нового года.

По данным сайта tsenomer.ru ценники в прошлом году росли постоянно и без повышения налогов. Это не официальная статистика: сюда покупатели сами сообщают о том, что и за сколько купили, а система анализирует эти данные. Например, в декабре в магазинах сети "Пятерочка" картофель подорожал на 23%. Капуста - на 28%. Яйца и мука прибавили по 7-8%. На 11% подорожал сахар. Возможно, в предновогодней суете не каждому удалось это заметить. И по ощущениям кажется, что продукты подорожали именно после 1 января.

СО СПИСКОМ В РУКАХ

Проверить, изменились ли цены непосредственно после наступления нового года, мы отправились в ближайшую «Пятерочку». Вооружились списком с декабрьскими ценами (распечатали с того же tsenomer.ru). А в качестве эксперта пригласили пенсионерку Людмилу Геннадьевну – она в прошлом — учитель математики, у нее все ходы записаны.

- Во, яблочек надо внукам прикупить, - устремляется она к прилавку. И сверяет цены. Нет, те же яблоки сезонные как были 59,99, так и остались. Да и картошка стоит те же 20,99… На том же ценовом уровне остался ее любимые чай, яйца, а молоко и вовсе подешевело на 2 рубля.

Вместе с ней мы носимся от стеллажа к стеллажу, периодически поглядывая в ее списки. Доходим до капусты, которую женщина хотела купить для щей.

- Ага! На 3 рубля подорожала! - указываю на ценник под белыми качанами.

- Нормально, - она снисходительно машет рукой. - Зимой овощи традиционно дорожают.

Идем к рыбе. Треску нужного производителя (согласно декабрьским данным, 415 рублей за кило), найти не получилось. Но есть аналогичная за 418 рублей. То же самое с сахаром: песок прежнего производителя (39,99 руб/кг) с полок пропал, зато появился другой уже по 40,99. А вот масло «Олейна» заметно подорожало: вместо прежних 107,99 стоит 119,99.

Получается, что как такого масштабного новогоднего роста цен пока нет. Но все еще впереди.

Капуста на 3 рубля подорожала. Но зимой овощи традиционно дорожаютФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- В январе у нас повышения цен из-за НДС точно нет, - рассказал «Комсомолке» Владимир Русанов, представитель одного из крупнейших ритейлеров Сибири - торговой сети «Командор». - Конечно, такого нет, что вот настал январь и все дружно повысили цены. Потом - у сетей есть как минимум две недели на рассмотрение новых ценовых предложений от производителей. Однако поставщики неизбежно будут поднимать цены из-за нового НДС. И мы ведем переговоры, чтобы это происходило плавно, от 3 до 6 месяцев. Все играют по одним правилам, и производители, и ритейлеры, поэтому такая ситуация происходит у всех.