Все, что вы хотели знать о переезде федеральных министерств в «Москва-Сити»

Какие министерства переезжают?

В деловой центр переезжают центральные аппараты трех министерств - Минэкономразвития, Минпромторга и Минкомсвязи, а также подведомственные им организации. Перевести сотрудников министерства из их старых офисов в одно из зданий «Москва-Сити» предложил в мае 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев.

Куда именно они переезжают?

Новым домом ведомств станет одна из башен комплекса «IQ-квартал» высотой в 42 этажа. Ранее ее по поручению правительства выкупил у застройщика «Галс-Девелопмент» финансовый институт ДОМ.РФ. Для покупки помещений средства бюджета не использовались.

Всего в состав комплекса «IQ Квартал» входят три башни разной этажности. В двух других башнях расположены офис Россельхозбанка и апартаменты.

Зачем нужен переезд?

Переезд позволит сократить затраты на содержание офисов, а также упростить взаимодействие людей с госорганами. Одним из наиболее важных преимуществ объединения министерств станет создание единой приемной по принципу «одного окна». Люди будут тратить меньше времени на подачу разных заявок в ведомства.

Открытые пространства офисов (Open space office) заменят так называемую коридорно-кабинетную планировку. Это позволит в том числе минимизировать затраты, связанные с организацией офиса. Также будут централизованы дублирующие функции – АХО, эксплуатации здания и охраны.

Посетителям будет удобно добраться до нового комплекса - в центральном ядре расположены три станции метро «Выставочная», «Международная», «Деловой центр». На территории ММДЦ действует станция МЦК (Московской центральное кольцо МЖД) – «Деловой центр», которая расположена рядом со станцией метро «Международная». Приехавшие на общественном транспорте смогут попасть в здание министерств по подземным переходам, не выходя на улицу.

Для автомобилистов в деловом центре имеется подземная парковка торгового центра «Афимолл Сити» и подземные парковки под офисными башнями. В комплексе «IQ-квартал», в одной из башен которого разместятся министерства и подведомственные учреждения, сделан многоуровневый паркинг примерно на 700 машиномест.

Сколько денег будут тратить министерства на аренду офисов?

Как сообщали в пресс-службе Минэкономразвития, аренда офисов для ведомств в «Москва-Сити» не потребует дополнительных расходов федерального бюджета. В данном случае аренда является «технической», так как источником средств на ее покрытие станут дополнительные дивиденды, выплаченные компанией ДОМ.РФ. Это институт развития и акционерное общество, которое зарабатывает деньги на свою деятельность и выплачивает половину чистой прибыли в бюджет.

Какими будут офисы?

Помещения в «IQ-квартале» сделаны «открытыми», здесь разработаны новые стандарты рабочих мест. В офисах предусмотрены зоны совместного использования – переговорные, кухни, принтерные, гардеробные, складские помещения. Сотрудники могут пользоваться единой инфраструктурой – конференц-залами, столовой, рестораном, приемной. Все помещения сертифицированы по стандарту экологического строительства BREEAM.