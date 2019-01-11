Коммунальные бригады приступили к ремонту аварийной дамбы в районе Тушинского тоннеля
Утром в пятницу, 11 января, коммунальщики приступили к ремонту дамбы Канала имени Москвы на Волоколамском шоссе, где накануне произошла авария. Напомним, причиной стал размыв грунта под земляной насыпной дамбой в районе стыка с Тушинским автомобильным тоннелем.
- Это очень сложный транспортный и гидротехнический узел. С одной стороны, это автомобильный тоннель, с другой стороны – водный мост. Гидротехническим конструкциям порядка 80 лет, все они проходили плановое обследование и не были признаны ни аварийными, ни предварительными, - заявил руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин.
По мнению экспертов, ремонт гидросооружения займет не менее недели. На автомобильное движение по тоннелю работы не повлияют.
На канале имени Москвы прорвало дамбу.
Причины ЧП сейчас устанавливает специальная комиссия. Рассматриваются две основных версии: износ систем Канала имени Москвы и проведенные с нарушениями работы по расширению автомобильного тоннеля.
Как удалось выяснить «КП», уже в начале 2019-го года в Тушинском тоннеле планировались плановые ремонтные работы. Соотвествующий тендер ФГБУ «Канал имени Москвы» разместил 29 декабря в 2018 году. Судя по информации на сайте госзакупок, учреждение планировало провести капитальный ремонт температурно-осадочных швов донного водоспуска №68 и тоннеля №410 (Тушинский). Цель работ — «улучшение технического состояния и повышение уровня безопасности сооружений».
Напомним, фонтан воды хлынул в Тушинский тоннель утром в четверг, 10 января. Площадь размытия превысила 70 квадратных метров.
Аварийные службы на месте потопа в Тушинском тоннеле.Из-за прорвавшейся дамбы в районе Волоколамского шоссе продолжает поступать вода
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Почему в Москве затопило Тушинский тоннель
«Комсомолка» нашла ответы на главные вопросы об аварии, парализовавший движение на северо-западе столицы (подробности)