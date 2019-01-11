Коммунальные бригады приступили к ремонту аварийной дамбы в районе Тушинского тоннеля

Утром в пятницу, 11 января, коммунальщики приступили к ремонту дамбы Канала имени Москвы на Волоколамском шоссе, где накануне произошла авария. Напомним, причиной стал размыв грунта под земляной насыпной дамбой в районе стыка с Тушинским автомобильным тоннелем.

- Это очень сложный транспортный и гидротехнический узел. С одной стороны, это автомобильный тоннель, с другой стороны – водный мост. Гидротехническим конструкциям порядка 80 лет, все они проходили плановое обследование и не были признаны ни аварийными, ни предварительными, - заявил руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин.

По мнению экспертов, ремонт гидросооружения займет не менее недели. На автомобильное движение по тоннелю работы не повлияют.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/685638" frameborder="0"></iframe> На канале имени Москвы прорвало дамбу.

Причины ЧП сейчас устанавливает специальная комиссия. Рассматриваются две основных версии: износ систем Канала имени Москвы и проведенные с нарушениями работы по расширению автомобильного тоннеля.

Как удалось выяснить «КП», уже в начале 2019-го года в Тушинском тоннеле планировались плановые ремонтные работы. Соотвествующий тендер ФГБУ «Канал имени Москвы» разместил 29 декабря в 2018 году. Судя по информации на сайте госзакупок, учреждение планировало провести капитальный ремонт температурно-осадочных швов донного водоспуска №68 и тоннеля №410 (Тушинский). Цель работ — «улучшение технического состояния и повышение уровня безопасности сооружений».

Напомним, фонтан воды хлынул в Тушинский тоннель утром в четверг, 10 января. Площадь размытия превысила 70 квадратных метров.

Аварийные службы на месте потопа в Тушинском тоннеле.Из-за прорвавшейся дамбы в районе Волоколамского шоссе продолжает поступать вода

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему в Москве затопило Тушинский тоннель

«Комсомолка» нашла ответы на главные вопросы об аварии, парализовавший движение на северо-западе столицы (подробности)