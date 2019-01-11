Спецпрокурор Мюллер проверяет украинцев, побывавших на инаугурации Трампа

За океаном - новый поворот в расследовании спецпрокурора США Роберта Мюллера о якобы «вмешательстве России в выборы американского президента-2016». Теперь специальная комиссия намерена проверить граждан Украины, присутствовавших на инаугурации Дональда Трампа в январе 2017 года. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT). Речь идет о «пророссийски настроенных украинских политиках», которые, поверсии американцев, могли быть подосланы Кремлем.

ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ — ДЕПУТАТ РАДЫ КИВАЛОВ

«Сергей Кивалов - украинский депутат, известный своими пророссийскими инициативами, сфотографировал танец (президента Трампа и его жены Меланьи - Ред.), а также свой пропуск на бал, проходивший в Конференц-центре имени Уолтера Э. Вашингтона. Он выложил снимки на своей странице в Facebook, написав, что для него было честью присутствовать на этом мероприятии», - пишет NYT.

«Кивалов был одним из, по крайней мере, дюжины украинских политических деятелей и бизнесменов, которые присутствовали в тот день в Вашингтоне на инаугурации президента США. Некоторые из них встречались с влиятельными членами Республиканской партии, конгрессменами и союзниками Трампа. Они позиционировали себя как посредников, которые могли бы помочь решить одну из самых острых проблем внешней политики, стоящих перед новой администрацией (имеются ввиду прекращение конфронтации двух сверхдержав и, возможно, решение Украинского кризиса - Ред.)».

Журналисты NYT подчеркивают, что несмотря на стоимость билетов на инаугурацию (25 000 долларов), нашлось немало иностранцев, пожелавших лично присутствовать на торжественном мероприятии. «Смена власти в Вашингтоне привлекла чиновников и бизнесменов со всего мира, стремящихся подружиться с новой американской властью и повлиять на нее».

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ УКРАИНЦЫ

«Граждане Украины натолкнули следствие на мысль, что некоторые из них продвигали крупные сделки в интересах России. В том числе и отмену санкций. Федеральная прокуратура доспросила свидетелей о том, каким образом эти украинцы получили доступ к американским политикам, и что они обсуждали с ними». Помимо депутата от бывшей «Партии регионов» Сергея Кивалова, следствие подозревает миллионера Павла Фукса, а также экс-руководителя инфополитики «Правого сектора» (организация запрещена в РФ - Ред.) Борислава Березу и экс-депутата Верховной Рады Андрея Артеменко.

«Господин Артеменко рассказал, что он давал показания комиссии Мюллера прошлым летом. По его словам, он отвечал на вопросы о целях его визита в Вашингтон, как добирался и как получил приглашения», - пишет NYT. «Артеменко также добавил, что он не посещал никаких инаугурационных балов или других мероприятий, требовавших платных билетов. Он лишь смотрел обращение Трампа, которое было бесплатным, и встречался с различными республиканцами, чтобы обсудить «мирный план», который бы снял санкции против России».

ГОСДЕП И КОНГРЕСС ВСТРЕВОЖЕНЫ

«Через несколько дней после инаугурации Артеменко отправился в Нью-Йорк для передачи проекта «мирного плана» Майклу Коэну, который тогда был адвокатом Трампа. Коэн, в свою очередь, вручил план Майклу Флинну (на тот момент последний был советником президента США по национальной безопасности). Это произошло за неделю до того, как Флинн ушел в отставку.

После этого Белый дом обратился в Государственный департамент и Конгресс с запросом о том, что может потребоваться для ослабления антироссийских санкций. Такого рода запросы вызвали тревогу в Госдепе и Конгрессе».

МИРНЫЙ ПЛАН ПРОВАЛИЛСЯ

«Даже среди республиканцев инициатива ослабления санкций против России не нашла поддержки. К марту 2017 года эта идея окончательно увяла».

ЭКСПЕРТ: «ГОРА РОДИЛА МЫШЬ»

- Ничего стоящего за все это время комиссия Мюллера так и не нашла. Никакого русского следа, - рассказал «КП» политолог Александр Домрин. - Но им же надо как-то отчитываться перед налогоплательщиками за свою деятельность. Вот и решили высосать из пальца такую неправдоподобную и лишенную логики версию с украинцами. Да, какие-то граждане Украины там были. И что? Это не первые лица - какие-то бизнесмены и депутаты. На кого они могли повлиять?