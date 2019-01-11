Беглый узбек скрывался в Тульской области 6,5 лет

В период новогодних праздников в результате кропотливой работы в Новомосковске Тульской области сотрудниками отделения розыска Федеральной службы исполнения наказаний был задержан гражданин Узбекистана. Иностранец работал там в одном из гаражных кооперативов. Это при том, что 6,5 лет находился в федеральном розыске!

"В июне 2012 года осужденный совершил побег из колонии-поселения в Калужский области, где отбывал наказание за угон автомобиля. В результате длительных оперативно-розыскных мероприятий, проводимых оперативниками центрального аппарата ФСИН России и ряда территориальных органов ФСИН России, в ноябре прошлого года удалось "выйти" на окружение сбежавшего преступника, который совместно с гражданами Республики Узбекистан на протяжении нескольких лет периодически менял свое место жительство на территории различных регионов Центрального федерального округа, используя поддельные документы", - сообщила официальный представитель ФСИН России Кристина Паньшина.

Осужденного уже доставили в следственный изолятор города Калуги, где суд добавит ему срок за побег.