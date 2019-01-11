В Госдуме предложили приучать детей к хорошему алкоголю

Кажется, депутаты придумали, как победить русское пьянство. Оказывается, нужно с младых ногтей давать детям по… бокальчику вина. Пришла эта идея думцу Андрею Свинцову в споре с коллегами, которые хотят вернуть на телеэкраны рекламу пива.

- Чаще всего люди гибнут от того, что пьют всякий суррогат: боярышник или поддельный алкоголь, - поделился с «КП» Свинцов. - Нам надо объяснить, к каким последствиям приводит употребление некачественных напитков. Просвещения должно начинаться с семьи. Например, за новогодним столом налить 16-летнему парню или девушке бокал шампанского. На День рождения можно дать попробовать хорошего вина — это самый безопасный алкоголь. Тогда для подростка это не будет манящим запретным плодом. Ведь если запрещают алкоголь родители, то он попробует его с друзьями в подворотне. А нам нужно объяснить, что алкоголь — это зло, он может сгубить человеческую жизнь.

Правда, своим детям депутат бокальчик вина еще не предлагал. Говорит, дочка слишком маленькая. Ну и думскую идею с детской выпивкой оценили далеко не все.

- Этот бокал вина может стать для ребенка трамплином к пьянству, - рассказал «Комсомолке» психолог Павел Жавнеров. - Тут стераются все грани дозволенного. Если мама и папа позволяют себе курить, то не удивляйтесь, когда застукаете своего ребенка с папиросой. Если папа позволяет себе расслабиться с кружкой пива у телевизора, не надо потом кусать локти, когда сын придет домой пьяный. Надо воспитывать своим примером. И этот бокал вина может привести ребенка к свободному употреблению алкоголя с друзьями. Ведь у него в голове щелкнет тумблер: «А мама с папой ведь не против!»

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