Из московского кафе похитили бизнесмена, которого в Киеве подозревают в организации убийства Вороненкова

На Северо-Востоке столицы неизвестные устроили перестрелку и похитили человека. По данному факту Следственными органами СК России по городу Москве, уже по результатам проведенной проверки, возбуждено уголовное дело по статьям "похищение человека группой лиц", и "незаконный оборот оружия".

"Вечером 10 января 2019 года вблизи кафе, расположенного по проспекту Мира в городе Москве, неизвестные произвели выстрелы из огнестрельного оружия и поместили мужчину в багажник автомобиля, после чего скрылись с места происшествия. В рамках расследования уголовного дела следователи установили личность потерпевшего и по месту его жительства проведен обыск, в ходе которого изъяты патроны, травматический пистолет, сигнальные ракеты, мобильные телефоны, а также иные предметы и документы, имеющие значение для следствия", - сообщила "Комсомолке" официальный представитель СК России по городу Москве Юлия Иванова.

Примечательно, что по мнению киевских силовиков в столице России был ранен и увезен в неизвестном направлении украинский криминальный авторитет Юрий Василенко, который, как выяснилось использовал служебные помещения ресторана "Базилик" в качестве личного офиса. По мнению ряда СМИ Василенко является организатором убийства в Подмосковье лидера партии "Оплот" Евгения Жилина, а в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Лидер партии "Оплот" Евгений Жилин был убит осенью 2016 года в Подмосковье.Фото: YouTube

2015 год, Мария Максакова и Денис Вороненков в зале заседаний Госдумы РФ.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По мнению ряда источников "КП" украинские преступные группировки вступили в острую фазу вооруженной борьбы за сферы влияния в Харьковской области Украины. Не исключено, что похитителями могли управлять сотрудники Собственной безопасности Украины, которые в своей работе за рубежом используют разный криминалитет.

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Вороненков купил украинский паспорт за 300 тысяч рублей

Тема с убийством экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова пожалуй впервые за последние годы объединила интересы журналистов России и Украины. В Киеве в убийцах бывшего российского политика видят "агентов Кремля", другие уверены, что за беглым мошенником охотились кредиторы, а третьи считают, что фигуру Вороненкова убрали с политической доски, чтобы досадить Петру Порошенко (подробности)