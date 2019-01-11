Актриса Ольга Красько родила дочь от любовника Светланы Ивановой

Российская актриса Ольга Красько назвала имя отца своей дочери. По словам звезды, ребенок стал плодом любви с талантливым мужчиной, который многое изменил и «перевернул» в жизни артистки.

В эфире программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» на канале «Россия 1» знаменитость сделала шокирующее признание. Красько заявила, что режиссер Джаник Файзиев подарил ей не только роль в «Турецком гамбите», которая сделала ее популярной. Именно Файзиев является отцом ее дочери.

Влюбленным приходилось тщательно скрывать свои отношения, поскольку режиссер был женат. «Внутренний контролер», как отметила актриса, не дал развиться роману. Но она ни о чем не жалеет. «Сейчас это не причинит никому боли, об этом можно говорить открыто», - отметила Красько.

После расставания с Файзиевым в жизни актрисы появился мужчина по имени Вадим. По словам артистки, он вновь наполнил ее жизнь «смыслом и светом». В 2016 году у пары появился на свет сын Остап, а в 2017 году родился сын Олег.

Отметим, в настоящее время Джаник Файзиев является возлюбленным актрисы Светланы Ивановой. В начале мая 2018 года Иванова стала мамой во второй раз. Актриса родила дочь, имя которой до сих пор скрывает. Также у Светланы есть старшая дочь Полина, которая родилась в 2012 году. Отцом детей Ивановой является Джаник Файзиев, с которым она встречается семь лет.

artistkaivanova Светлана Иванова с детьми в Ташкенте

Джаник пока официально не разведен с первой женой. Как говорят в окружении актрисы, в скором времени режиссер намерен исправить эту ситуацию.

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Артистка скрывала свое интересное положение до самых родов. У отца ребенка Джаника Файзиева, к слову, есть еще двое детей (сын и дочь) от брака с Линой Эспли (подробности).