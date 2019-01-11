2019-01-11T18:27:47+03:00
Звезды

Актриса Ольга Красько родила дочь от любовника Светланы Ивановой

Звезда сериалов «Турецкий гамбит» и «Склифософский» сделала шокирующее признание
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Актриса Ольга Красько в студии передачи "Судьба человека".Актриса Ольга Красько в студии передачи "Судьба человека".
Изменить размер текста:

Российская актриса Ольга Красько назвала имя отца своей дочери. По словам звезды, ребенок стал плодом любви с талантливым мужчиной, который многое изменил и «перевернул» в жизни артистки.

В эфире программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» на канале «Россия 1» знаменитость сделала шокирующее признание. Красько заявила, что режиссер Джаник Файзиев подарил ей не только роль в «Турецком гамбите», которая сделала ее популярной. Именно Файзиев является отцом ее дочери.

Влюбленным приходилось тщательно скрывать свои отношения, поскольку режиссер был женат. «Внутренний контролер», как отметила актриса, не дал развиться роману. Но она ни о чем не жалеет. «Сейчас это не причинит никому боли, об этом можно говорить открыто», - отметила Красько.

После расставания с Файзиевым в жизни актрисы появился мужчина по имени Вадим. По словам артистки, он вновь наполнил ее жизнь «смыслом и светом». В 2016 году у пары появился на свет сын Остап, а в 2017 году родился сын Олег.

Отметим, в настоящее время Джаник Файзиев является возлюбленным актрисы Светланы Ивановой. В начале мая 2018 года Иванова стала мамой во второй раз. Актриса родила дочь, имя которой до сих пор скрывает. Также у Светланы есть старшая дочь Полина, которая родилась в 2012 году. Отцом детей Ивановой является Джаник Файзиев, с которым она встречается семь лет.

artistkaivanovaartistkaivanova
Светлана Иванова с детьми в Ташкенте
36055 отметок «Нравится»405 комментариевInstagram

Джаник пока официально не разведен с первой женой. Как говорят в окружении актрисы, в скором времени режиссер намерен исправить эту ситуацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Актриса Светлана Иванова родила ребенка в Израиле

Артистка скрывала свое интересное положение до самых родов. У отца ребенка Джаника Файзиева, к слову, есть еще двое детей (сын и дочь) от брака с Линой Эспли (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с десятью спутниками связи Iridium NEXT
NASA официально уведомило Роскосмос об отмене приглашения Рогозина в США
Украинский журналист Анатолий Шарий объяснил, почему подает в суд на Порошенко
МИД РФ назвал ключевое условие для заключения мирного договора с Японией
Болтон заявил, что США готовы к переговорам с Россией по обеспечению безопасности курдов в Сирии
Меркель предостерегла Европу от катастрофы
Минтранс РФ заявил, что третья полоса в Шереметьево будет использоваться без ограничений
Помпео не стал заверять, что задержанный в Москве Пол Уилан не является шпионом
МИД РФ прокомментировал слова Лукашенко о «потере союзника»
Испанское правительство создало интернет-сайт, посвященный Brexit
Пожар в школе на западе Москвы: из горящего здания эвакуировали около 400 человек
Старейший футболист мира продлил контракт с футбольным клубом
Сбербанк и ВТБ решили повысить ставки по ипотеке
Ремонт дамбы у Тушинского тоннеля завершат к 1 апреля
Порошенко заявил, что при нем экономика Украины вышла из зоны риска
Эмманюэль Макрон не поедет на Всемирный экономический форум в Давосе
Apple представит новые модели iPhone уже этой осенью
Маск опубликовал фотографию готовой к пуску ракеты Big Falcon