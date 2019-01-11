2019-01-11T18:02:49+03:00
Телевизор

Российский сериал купили на Западе за рекордную сумму - $1 млн

Фантастическую драму "Лучше, чем люди" увидит весь мир
Владимир КИРИЛЛОВ
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В сериале Паулина Андреева играет роботаВ сериале Паулина Андреева играет роботаФото: кадр из фильма
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Американский стриминговый гигант, крупнейший на данный момент производитель сериалов Netflix купил права на показ российского фантастического телесериала "Лучше, чем люди". Теперь, благодаря этой сделке, российский сериал увидят во всем мире - он будет переведен на 25 языков.

Сериал "Лучше, чем люди" рассказывает историю, которая вполне может произойти в будущем, когда люди уже не смогут обойтись без гаджетов и роботов-помощников. Ведь людям постоянно нужны помощники - в жизни, на работе, в бизнесе. Но людей на всех людей не хватает. Для этого корпорация создала ботов - роботов, внешне не отличимых от человека. К тому же очень послушных, работящих и даже, прости Господи, любящих. Правда, как всегда это бывает, в идеально отлаженные микросхемы всегда может вкрасться ошибка.

Оказывается, кроме ботов, которые сходили с конвейера официально, существует группа человекоподобных машин, собранных первым создателем ботов тайно. У них более широкая гамма чувств, саморазвитие, есть интеллект. Они могут противостоять человеку. Одного такого бота берет к себе в дом обычная семья...

В сериале в главных ролях задействованы популярные актеры - Кирилл Кяро и Паулина Андреева.

Шведские оригинальные адроиды Фото: кадр из фильма

Шведские оригинальные адроидыФото: кадр из фильма

Сериал "Лучше, чем люди" - это ремейк ремейка. Оригинальный сериал, который называется "Настоящие люди", вышел в Швеции в 2013 году и просуществовал два сезона. Потом он понравился британцам, и те выпустили свой сериал, который назвали просто - "Люди", а прожил он уже четыре сезона. Наш, отечественный, "Лучше, чем люди" позаимствовал сюжетные линии и у шведского, и у британского, разбавив их своим неповторимым российским колоритом.

Британские роботы Фото: кадр из фильма

Британские роботыФото: кадр из фильма

Производством отечественной версии занимался онлайн-видеосервис Start, который принадлежит продюсерам Yellow, Black & White и холдингу "Газпром-медиа".

Конечно, "Лучше, чем люди" не первый сериал, который купили западные партнеры и, в частности, Netflix. Только месяц назад состоялась сделка по другому хиту Первого канала - исторической драме "Троцкий". Но это первый сериал, на который Netflix поставит свой логотип и будет, дублированный, а не банально с субтитрами, дальше продавать по всему миру уже как свой продукт.

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