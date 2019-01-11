Российский сериал купили на Западе за рекордную сумму - $1 млн
Американский стриминговый гигант, крупнейший на данный момент производитель сериалов Netflix купил права на показ российского фантастического телесериала "Лучше, чем люди". Теперь, благодаря этой сделке, российский сериал увидят во всем мире - он будет переведен на 25 языков.
Сериал "Лучше, чем люди" рассказывает историю, которая вполне может произойти в будущем, когда люди уже не смогут обойтись без гаджетов и роботов-помощников. Ведь людям постоянно нужны помощники - в жизни, на работе, в бизнесе. Но людей на всех людей не хватает. Для этого корпорация создала ботов - роботов, внешне не отличимых от человека. К тому же очень послушных, работящих и даже, прости Господи, любящих. Правда, как всегда это бывает, в идеально отлаженные микросхемы всегда может вкрасться ошибка.
Оказывается, кроме ботов, которые сходили с конвейера официально, существует группа человекоподобных машин, собранных первым создателем ботов тайно. У них более широкая гамма чувств, саморазвитие, есть интеллект. Они могут противостоять человеку. Одного такого бота берет к себе в дом обычная семья...
В сериале в главных ролях задействованы популярные актеры - Кирилл Кяро и Паулина Андреева.
Шведские оригинальные адроидыФото: кадр из фильма
Сериал "Лучше, чем люди" - это ремейк ремейка. Оригинальный сериал, который называется "Настоящие люди", вышел в Швеции в 2013 году и просуществовал два сезона. Потом он понравился британцам, и те выпустили свой сериал, который назвали просто - "Люди", а прожил он уже четыре сезона. Наш, отечественный, "Лучше, чем люди" позаимствовал сюжетные линии и у шведского, и у британского, разбавив их своим неповторимым российским колоритом.
Британские роботыФото: кадр из фильма
Производством отечественной версии занимался онлайн-видеосервис Start, который принадлежит продюсерам Yellow, Black & White и холдингу "Газпром-медиа".
Конечно, "Лучше, чем люди" не первый сериал, который купили западные партнеры и, в частности, Netflix. Только месяц назад состоялась сделка по другому хиту Первого канала - исторической драме "Троцкий". Но это первый сериал, на который Netflix поставит свой логотип и будет, дублированный, а не банально с субтитрами, дальше продавать по всему миру уже как свой продукт.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Какие фантастические сериалы ждем в 2019 году
Продолжения сериалов "Криптон" и "Человека будущего", первый сериал о супергерое-гомосексуалисте, сериалы по романам братьев Стругацких и Курта Воннегута - все главные фантастические премьеры 2019 года (подробнее)