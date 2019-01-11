"Его победа - просто позор". Русский биатлонист Логинов выиграл в Германии и довел до истерики Фуркада с норвежцами

В пятницу, 11 января, на очередном этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе победу в спринтерской гонке одержал россиянин Александр Логинов. 26-летний биатлонист прошел дистанцию за 25 минут 50,9 секунды и не допустил ни одного промаха.

Ставший вторым норвежец Йоханнес Бе отстал от нашего спортсмена на 25,2 секунды. Третье место - за шведом Себастьяном Самуэльссоном. А великий француз Мартен Фуркад стал лишь седьмым.

Но что же началось потом! Что же начали говорить в адрес Логинова поверженные соперники! Александр вернулся в большой спорт, отбыв дисквалификацию за допинг. И, казалось, все уже забыто и надо жить дальше. Но нет, поверженные биатлонисты начинают "наезжать" на россиянина:

- Для меня его победа является позором. Я уважаю тот факт, что он продолжает участвовать в соревнованиях, но я не уважаю его. Мы отнеслись к нему слишком по-доброму, его поддерживали болельщики. Но нужно быть справедливым. Он не был добр к нам. Он сегодня победил, он сильнее, чем был раньше, - сказал Фуркад в интервью TV 2 Sport.

Решение проблемы француз видит в одном:

- Логинов должен извиниться перед биатлонистами и объясниться с нами. Он проходит мимо нас, будто ничего не произошло. Пока он будет так себя вести, я не буду уважать его.

На что Логинов ответил довольно сдержанно:

- Я хочу поговорить с Мартеном лицом к лицу, тогда и разберемся, - приводит слова Логинова NRK.

Норвежец Йоханнес Бо в свою очередь сказал:

- Я считаю, что очень сложно это комментировать, и я уже потратил много энергии на этого человека. Так что просто оставлю все как есть. Мы лучше попробуем победить его.

Поддержал его Хенри Л'Абе Лунн:

- Он отбыл свое наказание, но извинения не помешали бы. Мошенники нечисто играют, так что принести извинения было бы честным поступком с его стороны.

А вот известный своей последовательной критикой России шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон не отступил от своего стиля:

- Я просто не могу с уважением относиться к тому, что сделал Логинов, но я не знаю его как человека. Самое меньшее, что Логинов может сделать, это принести извинения всей биатлонной семье. Здесь нет места тем, кого ловят на ЭПО.

Как бы то ни было, это уже не первый раз, когда Логинову, отбывшему свою дисквалификацию и, казалось, отмолившему все свои "грехи", припоминают тот случай. В Кубке мира Александр приблизился к норвежцу Йоханнесу Бе и битва за топ-места продолжится завтра - 12 января в Оберхофе пройдет гонка преследования. Александр Логинов уйдет первым на дистанцию.