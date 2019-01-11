2019-01-11T21:15:10+03:00
Спорт

"Его победа - просто позор". Русский биатлонист Логинов выиграл в Германии и довел до истерики Фуркада с норвежцами

Наш спортсмен впервые в карьере одержал победу, а соперники отреагировали не по-мужски
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments24
Александр Логинов на этапе Кубка мира в Германии.Александр Логинов на этапе Кубка мира в Германии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В пятницу, 11 января, на очередном этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе победу в спринтерской гонке одержал россиянин Александр Логинов. 26-летний биатлонист прошел дистанцию за 25 минут 50,9 секунды и не допустил ни одного промаха.

Ставший вторым норвежец Йоханнес Бе отстал от нашего спортсмена на 25,2 секунды. Третье место - за шведом Себастьяном Самуэльссоном. А великий француз Мартен Фуркад стал лишь седьмым.

Но что же началось потом! Что же начали говорить в адрес Логинова поверженные соперники! Александр вернулся в большой спорт, отбыв дисквалификацию за допинг. И, казалось, все уже забыто и надо жить дальше. Но нет, поверженные биатлонисты начинают "наезжать" на россиянина:

- Для меня его победа является позором. Я уважаю тот факт, что он продолжает участвовать в соревнованиях, но я не уважаю его. Мы отнеслись к нему слишком по-доброму, его поддерживали болельщики. Но нужно быть справедливым. Он не был добр к нам. Он сегодня победил, он сильнее, чем был раньше, - сказал Фуркад в интервью TV 2 Sport.

Решение проблемы француз видит в одном:

- Логинов должен извиниться перед биатлонистами и объясниться с нами. Он проходит мимо нас, будто ничего не произошло. Пока он будет так себя вести, я не буду уважать его.

На что Логинов ответил довольно сдержанно:

- Я хочу поговорить с Мартеном лицом к лицу, тогда и разберемся, - приводит слова Логинова NRK.

Норвежец Йоханнес Бо в свою очередь сказал:

- Я считаю, что очень сложно это комментировать, и я уже потратил много энергии на этого человека. Так что просто оставлю все как есть. Мы лучше попробуем победить его.

Поддержал его Хенри Л'Абе Лунн:

- Он отбыл свое наказание, но извинения не помешали бы. Мошенники нечисто играют, так что принести извинения было бы честным поступком с его стороны.

А вот известный своей последовательной критикой России шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон не отступил от своего стиля:

- Я просто не могу с уважением относиться к тому, что сделал Логинов, но я не знаю его как человека. Самое меньшее, что Логинов может сделать, это принести извинения всей биатлонной семье. Здесь нет места тем, кого ловят на ЭПО.

Как бы то ни было, это уже не первый раз, когда Логинову, отбывшему свою дисквалификацию и, казалось, отмолившему все свои "грехи", припоминают тот случай. В Кубке мира Александр приблизился к норвежцу Йоханнесу Бе и битва за топ-места продолжится завтра - 12 января в Оберхофе пройдет гонка преследования. Александр Логинов уйдет первым на дистанцию.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Маша и Медведев: Что ждать от российских теннисистов на Открытом чемпионате Австралии по теннису
Звезды мирового тенниса 14 января начнут дележ 44,5 млн долларов. Именно столько составляет призовой фонд Открытого чемпионата Австралии - первого турнира «Большого шлема» в году
Новости 24
Полиция задержала подозреваемого в «минировании» Павелецкого вокзала в Москве
Парламент Македонии утвердил закон о переименовании страны
Новак заявил, что цены на бензин в 2019 году могут расти в пределах инфляции
США объявили о намерении отправить свои корабли в Арктику
В Дагестане догнали и ликвидировали бандитов, которые обстреляли пост ДПС
Российскую делегацию на ВЭФ-2019 в Давосе возглавит Максим Орешкин
Минздрав поддержал предложение приравнять системы нагревания табака к сигаретам
Четыре автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве
Лукашенко заявил, что Белоруссию «будут пробовать на зуб»
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с десятью спутниками связи Iridium NEXT
NASA официально уведомило Роскосмос об отмене приглашения Рогозина в США
Украинский журналист Анатолий Шарий объяснил, почему подает в суд на Порошенко
МИД РФ назвал ключевое условие для заключения мирного договора с Японией
Болтон заявил, что США готовы к переговорам с Россией по обеспечению безопасности курдов в Сирии
Меркель предостерегла Европу от катастрофы
Минтранс РФ заявил, что третья полоса в Шереметьево будет использоваться без ограничений
Помпео не стал заверять, что задержанный в Москве Пол Уилан не является шпионом
МИД РФ прокомментировал слова Лукашенко о «потере союзника»
Испанское правительство создало интернет-сайт, посвященный Brexit
Пожар в школе на западе Москвы: из горящего здания эвакуировали около 400 человек
Старейший футболист мира продлил контракт с футбольным клубом
Сбербанк и ВТБ решили повысить ставки по ипотеке
Ремонт дамбы у Тушинского тоннеля завершат к 1 апреля
Порошенко заявил, что при нем экономика Украины вышла из зоны риска
Эмманюэль Макрон не поедет на Всемирный экономический форум в Давосе
Apple представит новые модели iPhone уже этой осенью
Маск опубликовал фотографию готовой к пуску ракеты Big Falcon