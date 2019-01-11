2019-01-11T22:18:35+03:00
Звезды

Александр Цекало: "Мы с Дариной обручены. У нас будет семья"

Недавно 57-летний продюсер развелся с 34-летней Викторией Галушка
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Кинопродюсер Александр Цекало.Кинопродюсер Александр Цекало.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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В новогодние праздники кинопродюсера и шоумена Александра Цекало видели на улицах Рима и Барселоны. Не одного, а с молодой интересной девушкой. Интернет-издания и печатные СМИ заинтересовались, кто же эта таинственная спутница Александра. Тем более что недавно он стал холостяком, развелся с 34-летней Викторией Галушка.

Мы неоднократно обращались к Александру за комментариями. Каждый раз он вежливо отказывался говорить про свою личную жизнь. Но ведь журналистов не удержишь. Вот и стали строить разные версии, в том числе называя спутницу Александра его любовницей. Чтобы исключить нелепые домыслы, Александр все-таки согласился кое-что разъяснить.

"Я официально разведен и свободен. Поэтому слово любовница неуместно и оскорбительно, - говорит Александр. - Сообщаю всем, кто подглядывает, снимает на телефон, а после выкладывает в соцсети и печатает: мы с Дариной любим друг друга, наши отношения начались не вчера. Мы обручены. У нас будет семья. Любовь - это единственная вещь, которой невозможно дать слишком много. Это не я сказал. Это Генри Миллер".

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