2019-01-12T03:58:53+03:00
Звезды

73-летняя мама Наташи Королевой шокировала Майами дерзким мини и костюмом елки

Певица и ее семья проводит каникулы в США [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Наталья Королева с мужем Сергеем Глушко и мамой Людмилой Порывай отдыхает в Майами. Фото: Инстаграм.Наталья Королева с мужем Сергеем Глушко и мамой Людмилой Порывай отдыхает в Майами. Фото: Инстаграм.
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Каждые новогодние каникулы Наталья Королева и ее семья проводят в Майами. У певицы во Флориде есть роскошные апартаменты, да и мама звезды Людмила Порывай уже давно переселилась в Штаты. Теплый климат и океан помогают артистке расслабиться и забыть о московских морозах. Именно на пляже, на морском берегу Наталья с родными отмечает новогодние праздники. Как именно они веселятся, Королева показала в своем Инстаграме. Певица опубликовала довольно неожиданный кадр, на котором ее мама сфотографирована в костюме… новогодней елки.

На фото Людмила Порывай позирует, стоя в воде в короткой красной юбке и маечке того же цвета. Подобный наряд пришелся бы впору девочке-тинейджеру, но мама певицы, которой, к слову, уже исполнилось 73 года, смело носит дерзкое мини. Алый костюм Людмила Ивановна дополнила блестящим бантом на голове. Взяв в руки елку, она смело шагнула в океанские волны и принялась играть на камеру.

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Мама Люда @ludaporyvai поздравляет всех с новогодними праздниками
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- Мама Люда поздравляет всех с новогодними праздниками и напоминает: ещё не время расслабляться, ведь скоро Старый Новый Год! – сообщила артистка.

Свой пост Наталья сопроводила хэштегом #веселаясемейка. К слову, семья у Натальи действительно неординарная. Муж певицы Сергей Глушко, к примеру, тоже небанально поздравил подписчиков своей странички с новогодними праздниками. 48-летний Тарзан опубликовал в микроблоге свой снимок с обнаженной грудью и колпачком Санта-Клауса.

tarzan___officialtarzan___official
Дед Мороз в отпуске) #тарзан #тарзаншоу
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Единственный член семьи, который пока не проявляет склонности к эпатажу, это 16-летний сын Королевой Архип. Юноша совершенно не тяготеет к шоу-бизнесу: молодой человек изучает японский язык и увлекается гастрономией. В августе Архип устроился работать в московский ресторан помощником шеф-повара.

- Он мечтает стать ресторатором, - рассказал Сергей Глушко журналистам. - Поэтому изъявил желание поработать в этой сфере. Как полагается, начал с самых низов – кухни. По словам отца, Архип на кухне выполнял различные поручения: смотрел, как готовятся блюда, разбирался в тонкостях ресторанного дела и пробовал сам готовить.

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Никогда не знаешь ,какое оно будет это Утро понедельника !
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По словам Сергея, они с Наташей очень гордятся своим сыном, потому что к любому делу мальчик подходит основательно. Другая страсть Архипа – японский язык: парень изучал его по скайпу с преподавателем из Токио, а потом Королева оплатила сыну поездку и стажировку в Японии. Что до шоу-бизнеса, то молодой человек неохотно реагирует на попытки мамы вывести его на сцену. Осенью Архип выступил вместе с Натальей во время ее концерта-бенефиса по случаю 45-летия. Но сделал он это скорее, чтобы порадовать маму, а не ради собственных амбиций.

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