2019-01-13T02:14:05+03:00
Звезды

Любовь Толкалина показала пикантные снимки, за которые ей до сих пор стыдно

Актриса сделала неожиданное признание [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Любовь Толкалина по праву считается одной из самых красивых актрис театра и кино. Фото: Инстаграм.Любовь Толкалина по праву считается одной из самых красивых актрис театра и кино. Фото: Инстаграм.
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Пока одни знаменитости отдыхают на солнечных Мальдивах и Бали, актриса Любовь Толкалина проводит новогодние каникулы в Рязанской области. Звезда театра и кино отправилась навестить родителей. В своем Инстаграме артистка делится путевыми картинками и живописными заснеженными пейзажами.

- Мальдивы, говорите.... Вот они закаты наши... без фильтров... Рязанские мы, степные, - шутит Толкалина в соцсетях.

Впрочем, на своей страничке актриса показывает не только красоты природы. Любовь неожиданно поделилась с поклонниками весьма пикантными снимками, за которые, по ее словам, ей до сих пор стыдно. Черно-белые фотографии, на которых актриса позирует полуобнаженной, хранятся в домашнем архиве ее родных.

- У родителей в закромах и кладовых всегда найдешь что-нибудь, от чего уши горят на солнце... Налицо мое бандитское прошлое. Лет 15 этим картинкам, - рассказала актриса.

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У родителей в закромах и кладовых всегда найдешь что нибудь, от чего уши горят на солнце...
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На фото Любовь позирует в прозрачной блузке, сквозь которую отчетливо просматривается ее грудь. Снимки выполнены профессионально и художественно, а молодая Толкалина выглядит на них безупречно – ведь когда-то она подрабатывала моделью. По мнению поклонников, за минувшие годы актриса ничуть не изменилась и выглядит также прекрасно. В свои 40 лет экс-супруга режиссера Егора Кончаловского может похвастаться стройной и подтянутой фигурой.

Помимо модельного у Толкалиной есть еще и спортивное прошлое - она имеет разряд кандидата в мастера спорта России по синхронному плаванию. В свое время будущая звезда экрана всерьез подумывала о спортивной карьере, но любовь к кино победила – и в 1999 году она окончила актерский факультет ВГИКа. А в 2001 году Толкалина родила дочь Марию от режиссера Егора Кончаловского, с которым она жила в гражданском браке, и о спорте пришлось окончательно забыть. Но зато в жизни актрисы появилось новое увлечение – йога.

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Все! Пищеславлю бой! Три дня закусывания пирогов блинами и варениками....
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Напомним, Любовь Толкалина и Егор Кончаловский прожили в гражданском браке почти 20 лет. 17-летняя Маша – единственная дочь актрисы. Новая избранница Егора Кончаловского Мария в 2017 году родила ему сына, девушка не связана с миром кино – она юрист. Хотя Егор и Любовь расстались, они продолжают достаточно тепло общаться. Не так давно они поддержали свою дочь на балу дебютанток Tatler. Многие отмечают, что дочь актрисы унаследовала красоту своей мамы.

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