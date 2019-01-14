2019-01-14T08:41:50+03:00
Происшествия

В Ростовской области произошел взрыв бытового газа: один человек погиб, семь спасены

На место инцидента выехали корреспонденты "КП" [обновляется, видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На месте работают экстренные службыНа месте работают экстренные службыФото: СОЦСЕТИ
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В одном из жилых домов города Шахты в Ростовской области произошел мощный взрыв бытового газа, который спровоцировал обрушение. Такую информацию предоставили в местных экстренных службах.

Один человек в результате ЧП погиб. Еще семь спасены. Под завалами могут по-прежнему находиться люди.

Видео с места обрушения дома в Шахтах.

Известно, что обрушились конструкции на девятом и восьмом этажах дома, построенного в 1993 году. Всего в здании находятся 72 квартиры. На месте ЧП работают пожарно-спасательные и другие оперативные службы. К пострадавшему дому выехали также корреспонденты "КП".

Первое видео с места обрушения дома в Шахтах.

Первые сообщения о взрыве начали поступать в понедельник, 14 января, рано утром. К настоящему моменту из здания, расположенного по улице Хабарова, эвакуированы уже 140 человек. Повреждены по меньшей мере четыре квартиры.

Видео недалеко от взорвавшегося дома в Шахтах.

Как уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области, вероятнее всего, взрыв прогремел в одной из квартир на девятом этаже жилого здания. Стоит отметить, что дом стоит вплотную к пятиэтажке.

Напомним, что две недели назад, 31 декабря в Магнитогорске Челябинской области из-за обрушения подъезда жилого дома погибли 39 человек. Основной версией следствия также является взрыв бытового газа.

Хлопок газа в Ростовской области.

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