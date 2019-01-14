Суррогатная мать родила Евгению Миронову сына

В театральных кругах активно обсуждается новость о том, что у 52-летнего Евгения Миронова некоторое время назад появился ребенок. Сам народный артист России и худрук Театра Наций о своем наследнике предпочитает не упоминать. Однако люди из его окружения рассказывают, что у актера есть сын 2-3 лет. Его зовут Петя, и он довольно часто приезжает со своим знаменитым папой на работу в театр.

Отметим, что имя Петя было выбрано не случайно. Мальчика решено было назвать в честь деда Миронова по маминой линии.

- Малыша Жене родила суррогатная мать. Миронов давно приятельствует с Аллой Пугачевой, вот она и посоветовала ему не тянуть с отцовством, а обратится в клинику, в которой несколько лет назад самой Примадонне и Максиму Галкину помогли завести Гарри и Лизу, - заявил один из осведомленных приятелей Миронова EG.Ru.

Другие источники подтвердили, что артист самостоятельно занимается воспитанием сына, и помогает ему в этом няня. Чуть ли не каждое утро она гуляет с Петей неподалеку от дома Миронова на Чистых прудах.

Однако бывший главный редактор «СПИД-инфо» Ольга Белан информацию о бебиситтере опровергла. По ее словам, актер не доверяет заботу о единственном наследнике никому.

- В Театре Наций мальчику оборудовали специальную комнату, где Петя может спокойно поспать. Понятно, что такой знаменитый человек мог легко нанять ребенку няню. Но ему не хочется расставаться с сыном. Ни на минуту, - отметила Белан.

Впрочем не меньше самого Евгения Миронова появлению ребенка в семье радуется его мама Тамара Петровна, которая уже давно мечтала стать бабушкой.

- Раньше я переживала, что сын никак не женится, приставала к нему: «Вот я умру, куда ты пойдешь? В холодные стены? Почему ты все никак себе половинку не найдешь?!» - жаловалась 77-летняя пенсионерка журналистам.

И вот наконец у женщины появился любимый внук, в котором она души не чает. Тамара Петровна и ее знаменитый сын уверены, что даже несмотря на отсутствие супруги у актера, они смогут сами достойно воспитать мальчика.

Тем более, стоит отметить, что в российском шоу-бизнесе достаточно звездных мужчин, которые в одиночку воспитывают детей и отлично с этим справляются.

Так, некоторое время назад у Филиппа Киркорова родились двойняшки Алла-Виктория и Мартин. Артист обожает своих детей и часто рассказывает о забавных случаях из их жизни в социальных сетях. Недавно артист признался, что его дочь мечтает стать гитаристкой, а сын — гонщиком.

Другим достойным примером отца-одиночки является Сергей Лазарев. Артист долгое время не рассказывал о сыне, однако год назад сделал намек на появление наследника и показал татуировку с буквой “N” на шее. Поклонники сразу предположили, что это может быть первая буква в имени ребенка певца. И оказались правы, вскоре Сергей познакомил публику со своим сыном Никитой. Теперь артист регулярно публикует фото, на которых позирует со счастливым сыном.