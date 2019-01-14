Фильм «Дау» о знаменитом советском физике будет идти 700 часов

Режиссер Андрей Хржановский снимал фильм о знаменитом советском физике Льве Ландау на протяжении четырех лет. Сценарий он написал сам вместе с Владимиром Сорокиным, а в основе лежала книга жены лауреата Нобелевской премии Конкордии Дробанцевой «Академик Ландау: Как мы жили». В Харькове была построена гигантская декорация института, где работал физик - отчасти предельно реалистическая, отчасти фантасмагорическая; жизнь в этом закрытом НИИ текла по своим законам. Журналиста «КП» Александра Нечаева, приехавшего на съемки, перед тем, как впустить на территорию, заставили постричься по моде 30-х годов и полностью переодеться в соответствующую одежду, сменив в том числе белье; впрочем, то же заставляли делать всех, туда входящих. Массовка и актеры (в основном непрофессиональные) жили и работали в этом искусственном мире, приняв его законы и почти забыв о камерах. А в 2011-м, когда съемки заканчивались, декорация была торжественно уничтожена. Даже Алексею Герману, снимавшему свои фильмы годами, подобный размах не снился.

Съемки фильма в Харькове проходили в окружении внушительных декораций.

И с тех пор о фильме не было слышно почти ничего. Естественно, в 2012-м, как планировали, премьера не состоялась: «Дау» вместе с Хржановским просто куда-то исчезли. Ходили слухи, что где-то в закрытом режиме показали какую-то трехчасовую или пятичасовую версию - и только; потом стали доноситься новости о том, что режиссер вместе с группой единомышленников все-таки колдует над отснятым материалом в Европе.

И вот издание Screen Daily сообщило, что премьера состоится в Париже с 24 января по 17 февраля 2019 года. Фильм будут показывать круглосуточно - он идет примерно 700 часов. Для этого проекта предоставили площадки два расположенных по соседству театра - Шатле и де ла Вилль. Посетителям предложат три типа билета - одноразовый, действующий в течение шести часов, за 35 евро, действующий в течение суток за 75 евро и «безлимитный» за 150 евро. Причем билеты именуют «визами», а посетителям перед их приобретением предложат заполнить специальную анкету «чтобы сгенерировать психометрический профиль» (генерировать будет специально разработанный алгоритм). На входе гостям будут выдавать смартфоны, которые помогут каждому, в соответствии с профилем, ориентироваться в пространстве арт-проекта. Организаторы рассчитывают привлечь 50 000 посетителей, и, похоже, им это удастся: даже Париж, повидавший всякое, можно удивить подобным событием.

Режиссер Андрей Хржановский потратил на съемки четыре года, а премьера состоялась спустя семь лет после их завершения

В дубляже французской версии «Дау» участвовали Жерар Депардье, Изабель Юппер, Моника Беллуччи, Изабель Аджани, Фанни Ардан и Уиллем Дефо. Музыку для проекта написали Брайан Ино и один из основателей группы Massive Attack Роберт Дель Ная. В проекте будет задействован и дирижер Теодор Курентзис (который исполнил в «Дау» заглавную роль) - он и его оркестр MusicAeterna будут исполнять музыку вживую. А еще примут участие десятки священнослужителей: католики, православные, раввины, мусульмане, буддисты, сикхи. А также - философы, богословы, шаманы, художники и социальные работники. Естественно, посетителей ждут многочисленные и разнообразные инсталляции, связанные с проектом.

Комсомольская правда следила за съемками картины в 2011 году.

Проект «Дау» в последние годы разрабатывался британской компанией Phenomen Films. Естественно, заявленный в незапамятные времена бюджет фильма в три с половиной миллиона долларов разросся, и понадобилась поддержка меценатов - среди них российский предприниматель и филантроп Сергей Адоньев.

Сообщается, что в апреле «Дау» таким же образом покажут в Лондоне, а потом, видимо, в Берлине. На самом деле его планировали показать в Берлине еще осенью, но власти города запретили проект, поскольку авторы собирались под него перестраивать Берлинскую стену. О показе в России пока ничего не известно, но в какой-то момент полная 700-часовая версия будет доступна на сайте Dau Digital.

Ну и наконец: явно это версия - не последняя. После того, как фильм совершит свое турне, а зрители как минимум трех столиц погрузятся в атмосферу сталинского времени и фантазии Хржановского, «Дау» превратится в телесериал, а не то и в трехчасовой фильм, который можно будет показывать в кино. Но об этом авторы подробно пока не рассказывают.

Трейлер самого длинного фильма в истории.

P.S. История кино уже знала довольно длинные фильмы. Так, картина «Логистика», снятая в 2012 году шведами Даниэлем Андерссоном и Эрикой Магнуссон, идет 857 часов (более 35 дней), а описывается в ней процесс создания шагомера на китайском заводе. Датский фильм «Новые времена навсегда», вышедший в 2011-м, идет 240 часов (10 дней), и в нем описано, как на протяжении следующих нескольких тысячелетий будет медленно разрушаться здание штаб-квартиры финской компании Stora Enso. А на на 31 декабря 2020 года назначена премьера картины еще одного шведа, Андерса Веберга, «Атмосфера» (Ambiancé), которая будет длиться около 720 часов. Короткий тизер-трейлер к ней шел 72 минуты, второй трейлер - семь часов, а третий должен идти трое суток. Ознакомившиеся с трейлером люди говорят, что там два шведских художника ходили по берегу моря и перекладывали с места на места камушки. Посмотреть его можно здесь. Фильм (который представляет из себя «сюрреалистическое сновидческое путешествие сквозь время и пространство») будет показан всего один раз, после чего Веберг его уничтожит.

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