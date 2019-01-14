Антон Алиханов - о планах Варшавы соорудить остров близ Калининградского залива: Нам бы хотелось, чтобы наши соседи с нами советовались

- Алло, Антон Андреевич! Я по поводу острова, который поляки задумали недалеко от вас построить. Как вам эта их затея?

- Остров – это, собственно, та земля, которую они собираются переместить, выкопать для создания канала через Балтийскую косу, и чтобы этот весь массив земли не везти куда-то там и где-то не захоранивать на полигонах или еще что-то…

Честно говоря, я не очень знаю польское законодательство, но по российскому законодательству, по большому счету, это - строительные отходы, и их надо размещать где-то на полигонах или там еще как-то… Здесь, как я понимаю, поляки решили на эту тему не заморачиваться, а просто образовать такую искусственную насыпь в заливе.

Но здесь же вопрос в том, что, - для того, чтобы начать строительство этого канала, нужно получить одобрение Еврокомиссии. Но вообще-то у нас есть двусторонние договоренности – Россия-Польша – относительно порядка регулирования деятельности в Калиниградском заливе.

- Извините, двусторонние – между Россией и Польшей или Калининградом?

- Да, да. Нет, мы не субъект международного права, поэтому они, для того, чтобы начать это делать, должны были провести определенного рода консультации и предпринять действия в соответствии с этими договоренностями.

Насколько мне известно, таких действий они не предпринимали – то ли забыли, то ли пренебрегли… Не очень понятно мне, это, наверное, вопрос к коллегам из министерства иностранных дел РФ.

Мы свою озабоченность на этот счет направляли и в адрес нашего министерства природных ресурсов и экологии, потому что такое строительство канала пока не очень понятно, к каким последствиям приведет с точки зрения рыбного хозяйства. Потому что вода в заливах одного вида, а вода в море – это немножко другое. И к чему это приведет, нужно оценить… Залив все-таки общий, мы вместе с поляками его хозяйственно используем, в части рыбодобычи, в том числе, и нам бы хотелось, чтобы наши соседи все-таки с нами советовались на этот счет и представляли какие-то свои видения относительно последствий для экологии.

- А дальше ваши действия какие будут.

- Мы со своей стороны, как региональное правительство, каких-то страшных рисков, связанных именно с новостями по острову вообще не видим… Нас это мало заботит, нас заботит все-таки вопрос с экологией… Но будем еще раз сейчас просить наших коллег из МИДа и министерства природных ресурсов и экологии обратить внимание польских коллег на необходимость выполнения все-таки международных обязательств с российской стороной относительно вот этого строительства.

Опять же, из СМИ европейских знаем, что Еврокомиссия не согласовала им этот проект и пока у нас есть время, для того, чтобы полякам еще раз напомнить об обязательствах двухстороннего формата перед нами.

- Ясно.

- И я хочу отметить, что они же строят этот канал для того, чтобы был доступ в Э льблонг (город в Варминьско-Мазурском воеводстве Польши, расположен поблизости от границы с Россией - Калининградской областью. - А.Г. ). Чтобы якобы улучшить этот доступ. Но у них и так никаких проблем…

- Куда, куда доступ?

- В Эльблонг. Александр, откройте карту, там видно, что доступ в Калининградский залив есть через пролив рядом с Балтийском. И у них проблем - с точки зрения вхождения в залив судов под польским флагом, - нет, они отказов никогда никаких от нас не получали. То есть, все суда, которые хотят зайти в порт Эльблонг, такое разрешение получают. Во всяком случае, мне ни об одном факте отказа, тем более, о систематических каких-то отказах неизвестно.

Поэтому - с точки зрения именно доступности этого порта - мы никогда не пытались ограничивать наших соседей в том, чтобы они могли через порт Балтийск заходить в сторону своего порта Эльблонга. Здесь не совсем понятны вообще мотивы этого строительства.

- А вот территориальные воды – у них площадь не увеличится?

- Нет, конечно, у нас там достаточно все серьезно урегулировано...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Польша строит «разведывательный» остров под Калининградом

Один из самых преданных и безропотных союзников США в Европе вдруг озаботился своим присутствием в Балтийском море и решил построить искусственный остров в Калининградском заливе. Землю для него Варшава собирается брать с прокладки канала через Балтийскую косу. Дело в том, что она делает залив для Польши практически закрытым. Единственный пролив - в районе российского Балтийска. В принципе, у Польши и без этого достаточно возможностей для выхода в Балтийское море без приключений. Но почему бы не прорубить себе еще одну возможность, а заодно расширить территории, приблизившись к российским границам (подробности)