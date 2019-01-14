Кому же достанутся монетки из фонтана Треви?

Бросить монетку на счастье в прекрасный фонтан Треви в центре Рима — очень романтичный жест, который совершают каждый день сотни туристов со всего мира. А за год в нем накапливается внушительная сумма. К примеру, более полутора миллиона евро накидали в Треви только в 2018 году.

Монетки со дна собирают специальным пылесосом и швабрами со щетками. А вот дальше куда их отправлять — теперь большой вопрос. Так как обычно в конце года последние 17 лет деньги отправлялись в «Каритас» — одну из самых крупных благотворительных организаций при Ватикане. А в конце минувшего года эта сумма не поступила в «Каритас» согласно реформе, проведенной в октябре 2017 года, но ее последствия заметили лишь сейчас, когда деньги не поступили. И это спровоцировало волну общественной дискуссии в итальянских соцсетях и в СМИ. Сейчас ситуацию пытаются разрешить власти города, куда же пойдут эти деньги. Мэр города взяла ее под личный контроль.

Согласно реформе, компания, занимающаяся обслуживанием и очисткой фонтанов, может брать в качестве дохода найденные в римских фонтанах монеты. Тем самым лишая этого дохода благотворительную организацию «Каритас», а монеты из фонтана покрывали — по их словам - без малого 15% ее расходов на содержание 145 приходских центров, где они помогали малоимущим и иммигрантам. У обслуживающей организации есть свои доводы о том, какие расходы они несут, сколько стоит электроэнергия, рабочий труд и так далее и тому подобное. Сама же коммуна в прошлом году, когда проводила свою ревизию, посчитала, что монетки могли бы пойти не только на благотворительные цели, но и на поддержку культурных инициатив.

Впрочем, после того, как поднялся скандал и пошли разговоры о возможных протестах, мэр города склоняется к тому, чтобы все вернуть на круги своя и вновь передавать сокровища из римских фонтанов в «Каритас». Узнав об этом, руководство организации через СМИ выразили надежду, что мэр действительно так и поступит после «многочисленных заявлений, сделанных журналистами, политиками, священниками и многими гражданами, которые вмешались в ситуацию через социальные сети», и будет гарантом «приверженности правосудию и сохранения достоинства тех, кто страдает». И пользуясь случаем, благотворительное учреждение поблагодарило тех, кто все эти годы вносит вклад в общее дело:

«Более 5000 волонтеров и 300 операторов работают в 51 организации - столовых, общежитиях, жилых домах, семейных домах, медицинских клиниках, службах психологической поддержки. Спасибо Вам, ваша бескорыстная помощь нас воодушевляет!» - конец благочестивой цитаты.