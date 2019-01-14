В трейлере "Игры престолов" фанаты узрели истинное лицо Короля Ночи

14 января телеканал НВО выпустил трейлер сериала "Игра престолов", в котором была обнародована и дата премьеры. Поклонники сериала сразу же увидели в трейлере масштабные спойлеры, которые подтверждают одну из многих фанатских теорий.

В трейлере, опубликованом HBO, персонажи Джон Сноу, Санса и Арья Старк попадают в усыпальницу замка Винтерфелл, и там они видят свои же надгробные статуи. После этого подземелье вдруг покрывается изморозью.

Из этого и из того, что трейлере не появился Бран Старк, фанаты "Игры престолов" сделали "очевидный" вывод: в финале сериала его персонаж обязательно превратится в Короля Ночи. Еще один намек, который, как они считают, можно извлечь из этой сцены - всех Старков в последнем сезоне ожидает неминуемая смерть.

Между тем, теория о том, что Бран - это Король Ночи, появилась еще в 2017 году. Тогда соцсети просто пестрели коллажами со Старком и предводителем Белых Ходоков, а пользователи утверждали: это одно лицо!

Однако сам актер Айзек Хэмпстед-Райт усомнился в таком предположении поклонников сериала, сказав, что с Королем Ночи они совсем не похожи, а история просто притянута за уши. После чего добавил, что если бы это было так, то это полностью бы отвечало его желаниям: "быть Королем Ночи клево!".

"Игра престолов" - фэнтези-сага по произведениям писателя Джорджа Мартина. Первый сезон вышел в 2011 году. Заключительный стартует 14 апреля 2019 года.

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