Сергей Безруков: «Кино – это поход на сторону, а возвращаться надо в семью, в театр…»

Старый Новый год Московский Губернский театр совместил со своим пятилетним юбилеем. Свой день рождения коллектив уже несколько лет отмечает нестандартно: всем, кто отличился за год – сотрудникам и друзьям МГТ – вручают статуэтки Golden Mukhin – «Золотой Мухин». Болванчик уже называют «Губернским Оскаром», потому что он очень похож на знаменитый приз Американской киноакадемии.

Только на голове у него – кепка, в руках – метла. Мухин – это простой дворник, персонаж из пьесы драматурга Владимира Жеребцова «Памятник», поставленной в МГТ. Этот славный Мухин спас от сердечного приступа известного архитектора, и тот воздвиг ему монумент – воплотил в жизнь поговорку: «Да ему памятник поставить надо!»

Худруку театра Сергею Безрукову очень понравилась идея памятника добродетельному дворнику, и он придумал вот такую премию три года назад. И вот, в юбилейный день, «Мухина» вручили буквально всем людям театра – от юристов и монтировочного цеха до актеров и режиссеров.

Дмитрий Дюжев посочувствовал актерам МГТ. Фото: из архива театра

Да, тут так: все творческие и все равны.

Уже три года новостные агентства пишут: Сергей Безруков учредил премию «Золотой Мухин» и сам получил премию «Золотой Мухин»… Это выглядит как-то странно. Поэтому поспешим разъяснить ситуацию: лауреаты выбираются тайным голосованием всего коллектива, поэтому каждый год, конечно, один «Голден Мухин», а то и парочка – уходят самому худруку. Ну, любят своего начальника подчиненные – вот такая ситуация.

«За пять лет МГТ поставил 38 спектаклей. Когда я пришел сюда служить, наполняемость зала была 15-20 процентов. Сегодня – 85, хотя это спальный район (МГТ расположен в Кузьминках – авт.)», - рассказал худрук о достижениях своего детища.

А церемония продлилась почти три с половиной часа.

Капустник в советском стиле вызвал овацию в зале. Фото: из архива театра

Шеф-повар из буфета оказался очень артистичным человеком и признался, что его часто принимают за актера. Начальник охраны поблагодарил артистов, но предупредил, что на сцене курить все равно не разрешит. Вскоре за ними вышел Дмитрий Дюжев, который поставил в МГТ спектакль «Скамейка». Он высказал оригинальную мысль:

- Пять лет назад мой друг Сережа Безруков вдруг с места в карьер говорит: поддержи меня. Я в тот момент не представлял, на что я иду… Когда я пришел на репетиции, я встретил от каждого большое уважение и поддержку. Это было так приятно! Это одна большая дружная команда с высоким коэффициентом талантливости… Сегодня я смотрю этот капустник, этот шедевр, который нам подготовили артисты театра, и восхищаюсь... У меня есть друг, ресторатор. Его официанты целый год очень ответственно работает, но один день в году он сажает и в залы своих ресторанов и нанимает других официантов, которые обслуживают этих официантов. Я подумал: это оригинально! Пригласить труппу другого театра поздравить… Шучу, конечно! Поздравляю, люблю!

Не случайно Дюжев рассказал про ресторатора. Вручение премий перемежалось искрометным капустником. Артисты МГТ пели, танцевали, разыгрывали смешные сценки.

То они изображали пионеров в красных галстуках, то героинь фильма «Девчата», то солдат советской армии, исполняющих уморительные «акробатические номера» - словом, всё советском стиле. «Пятилетка – идея такая советская, поэтому и решили отметить соответствующе», - пояснил Безруков.

Казалось, за три часа актеры совсем не устали. Дюжев, как профессионал, почувствовал: все-таки устали… Хотя и вида не подали.

Особо отметили службу тифлокомментаторов для слабовидящих и незрячих, которую придумала и создала бывшая супруга Сергея, Ирина. Однажды она познакомилась с певицей Дианой Гурцкая и загорелась идеей сделать театр с тифлокомментарием. Теперь в Московском Губернском театре есть кабинка, где сидит особый человек и рассказывает желающим зрителям, что происходит на сцене – а те слушают через наушники. Такой опцией – впервые в России – обладают десять спектаклей МГТ. «И это притом, что «бегущая строка» для людей с проблемами слуха у нас есть давно. Плюс – для людей с ограниченными возможностями передвижения есть лифт, чтобы они без проблем могли попасть на большую сцену», - рассказал Сергей Безруков.

В конце представления Сергей Безруков внезапно "переоделся" в Сашу Белого. Фото: из архива театра

БЕЗРУКОВ О ТЕАТРЕ ДЛЯ ВСЕХ:

«Изначально, когда я говорил о том, чем будет заниматься Московский Губернский театр, я говорил, что это – человеческий театр. Театр для людей, как театр Стрелера. Где можно отдохнуть душой, понимая историю, сопереживая. Мы работаем с классикой не для того, чтобы навязать зрителю волю режиссера, а для того, чтобы понять самого классика. Так я недавно работал с пьесой «Вишневый сад» и я думаю, это именно то, что нужно, чтобы притянуть зрителя к театру».

О ПЛАНАХ НА НОВЫЙ ГОД – ГОД ТЕАТРА

Дима Белов поставит у нас «Капитанскую дочку», это будет рок-опера – к юбилею Пушкина. С Лешей Франдетти (режиссер мюзиклов, лауреат премии «Золотая маска» – авт.) есть договоренность ставить музыкальный спектакль. Ведь у нас есть свой оркестр (Губернаторский оркестр Московской области – авт.) – я настаиваю, чтобы артисты повышали свои вокальные способности и умели всё... У нас есть в планах отметить юбилей Василия Макаровича Шукшина. Я сделаю «Энергичных людей». Шукшин – большой подарок для актера. Мы продолжим отмечать юбилеи.

Сергей Безруков не отпускал гостей на банкет три часа, зато исполнил для них искрометное танцевальное па. Фото: из архива театра

ОБ «ИЗМЕНАХ» АКТЕРОВ ТЕАТРУ С КИНО:

- С моим приходом все актеры начали много сниматься в кино. Сниматься стали все поголовно, а поскольку я разрешаю всем сниматься, то возникла проблема: играть в театре уже некому! Единственный, кто не нарушает график репетиций в пользу съемок – это один из наших лучших актеров Антон Хабаров. Да, я и сам такой был: театр – это мой дом, место для учебы и экспериментов. Моя семья. Поход на сторону – это поход. Но возвращаться надо в семью.

КСТАТИ

Детские спектакли в МГТ – от ста пятидесяти до трех тысяч. И от 300 рублей до 7000 – спектакли для взрослых.